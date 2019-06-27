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婚後11個月就分居 雙宋婚姻「毀在生孩子」

那些金融機構對消費者最好？ 金管會今天公布答案

2019-06-27 17:38經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會公布金融業「公平待客原則評核機制」，第一次評比結果，17家金融業列入排名前...
金管會公布金融業「公平待客原則評核機制」，第一次評比結果，17家金融業列入排名前20%。記者孫中英／攝影
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金管會主委顧立雄今天親自召開記者會公布金融業「公平待客原則評核機制」，第一次評比結果，17家金融業列入排名前20%，包括國泰人壽、中信證券、國泰世華銀行及新安東京海上產險等。

顧立雄表示，評比結果排名前20%的業者，銀行業有七家、證券業有六家、壽險及產險業各四家。依機構名稱筆劃順序為：

銀行業：

上海銀行、中信銀、永豐銀、國泰世華、土銀、台企銀及匯豐（台灣）銀行。其中前三名依序是，國泰世華、台企銀及土銀。

證券業：

中國信託證券、玉山證券、合庫證券、兆豐證券、富邦證券及凱基證券。其中前三名依序是，中信證券、兆豐證券及玉山證券。

保險業方面，壽險業：中國人壽、全球人壽、安達人壽台灣分公司及國泰人壽。其中前三名依序是，國泰人壽、中國人壽及全球人壽。

產險業：

明台產險、泰安產險、富邦產險及新安東京海上產險。其中前三名依序是，新安東京海上、明台及富邦產險

顧立雄表示，評比結果除頒獎表揚外，也會列入新業務開辦、金融檢查頻率等參考；第一年獎勵優先，只公布前段班、不公布後段班，至於何時公布後段班，明年會來思考。

公平待客原則評核機制，第一年評核對象為銀行、綜合券商、產壽險公司，評核期間為今年（2018年）1月到12月。

評核機制總共有十項評比項目，除了九大項公平待客原則之外，另外再加一項「董事會推動之重視與具體作為等情形」，來檢視落實消費者與投資人保護情況。

公平待客九大原則，包括第一，訂約公平誠信。第二，注意與忠實義務。第三，廣告招攬真實。第四，商品或服務適合度。第五，告知與揭露。第六，複雜性高風險商品銷售。第七，酬金與業績衡平。第八，申訴保障。第九，業務人員專業性。

根據金管會訂定的評分標準，九大項公平待客原則，每一項各占10分，第十項董事會重視情況則占30分，分數最重，滿分是120分。

國泰人壽產險壽險公司金管會
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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