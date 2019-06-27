永豐金證券攜陽光基金會 推廣逆齡肌力運動

2019-06-27 14:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



永豐金證券推動「豐富人生」客戶關懷活動，第2季攜手陽光社會福利基金會「SUNVIS陽光活力中心」，舉辦「陽光‧活力─健康講座」，永豐金證券總經理江偉源表示，迎接高齡化社會到來，希望藉由推廣逆齡肌力運動，傳播分享「翻轉老化」的理念，與客戶及員工一起儲備健康的身體，享受生活的熱情與活力。

江偉源表示，發揮企業社會責任落實客戶關懷，是永豐金證券的美好核心價值，今年以「豐富人生」為主軸規劃系列活動，希望發揮種子效益，串連客戶及公益團體，激盪出正面影響力，與客戶攜手累積財富也享有健康豐富的人生。

第2季的活動以「陽光‧活力─健康講座」為主題，邀請陽光基金會專長於中高齡運動、運動分析與矯正治療的三位專業運動教練，以深入淺出的說明及有趣的互動設計，推廣逆齡運動的觀念，現場指導操作彈力布進行「全身性強化運動」，學習訓練自己的肌力，導正運動姿勢。

陽光活力中心的運動教練同時也是急診醫師郭健中表示，肌力訓練有助延緩老化擺脫輪椅，他並在會中分享銀髮朋友肌力訓練後一起健行、划獨木舟、甚至接受攀岩訓練的精彩實例，現場回應熱烈，在歡笑聲中來賓人人努力練習。

永豐金證券「豐富人生」計劃啟動以來，第1季邀請知名食安達人譚敦慈老師教導大家如何吃得安心健康，並指導大家有趣易學的養生操；第二季攜手陽光基金會推動逆齡肌力運動，合計上半年近六百位客戶參與「豐富人生」活動，笑聲與活力洋溢。