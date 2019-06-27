傳經理收賄 證交所：全力配合檢調偵辦採購弊案

2019-06-27 14:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台灣證交所針對昨（26）日有媒體傳出「證交所爆採購弊案,經理涉收賄遭傳訊」乙事，證交所表示，該案是公司2015年10月28日接獲檢舉電腦作業部前經理涉嫌與供應商，有接受招待及收受回扣等情事；證交所內部即展開調查，惟仍有若干疑點待查明，於是主動將案卷資料移請台北地檢署，目前正由檢調依法偵辦中，調查過程中，證交所將全力配合，並尊重檢調單位的調查結果。