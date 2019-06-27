法國興業銀行搶外銀頭香 36億新台幣綠債敲定

2019-06-27 14:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



綠色債券報喜。外商銀行法國興業銀行已經敲定將發行36億元的綠色債券，成為今年外銀中第一個確定將發行綠色債券的銀行，預計將會100％支應在風力發電，永豐銀也在昨（26）日發行30億元的綠色債券，利率0.76％，為五年期。

法國興業銀行釋出對台灣綠色能源相關支持，去年發行總額16億元綠色債券，為首次由外商銀在台分行發行的新台幣計價綠色債券，今年已經申請逾150億元綠色債券新額度，並確定將發行36億元綠色債券，並已經獲得綠色債券證書。

而永豐銀昨日發行的綠色債券，為五年期債券，預計將用在再生能源以及能源科技發展。

法國興業銀行發行綠色債券展現對台灣風力發電市場的支持，預計年底前，還會有沃旭著手籌備的新台幣計價綠色債券，市場估計金額不會太低，應也是數十億元到百億元。

近期市場關注國內離岸風力發電發展，其中外銀參與踴躍。例如Formosa I台灣首座離岸風場專案融資，就由法國巴黎銀行、法商東方匯理銀行、星展銀、荷蘭商安智銀行、三菱UFJ銀行、法國興業銀行，及澳盛銀行等多家外商銀行共同辦理，國泰世華銀、富邦銀與安泰銀等銀行也參與其中。

另外，雲林允能離岸風場也已經完成專案融資，該案興建金額高達逾900億元，融資團隊包含15家外商銀行，包括法國巴黎銀行、星展銀行、荷蘭安智銀行、法國外貿銀行以及法國興業銀行等多家銀行。