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傳內部經理涉嫌收賄 證交所：已移送檢調偵辦

2019-06-27 13:29經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

針對媒體報導「證交所爆採購弊案，經理涉收賄遭傳訊」乙事，證交所今（27）日發布公告指出，自接獲檢舉報案，內部即啟動調查，但若干疑點仍待查明，因此已將該案移請地檢署偵辦，並將全力配合調查。

證交所指出，26日媒體報導內部經理涉嫌收賄，為證交所於104年10月28日所接獲檢舉電腦作業部前經理涉嫌與供應商間有接受招待及收受回扣一事，其後即展開詳細調查，惟過程有若干疑點等待查明，因此主動將案卷資料移請臺北地檢署，目前由檢調依法偵辦中。

證交所強調，將全力配合調查要求，也對檢調單位調查結果予以尊重。

證交所收賄回扣
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