元大證券三冠王! 勇奪2019《金融亞洲雜誌》三大獎

2019-06-27 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



國際專業財經雜誌《金融亞洲雜誌》(FinanceAsia) 盛大舉辦年度Country Awards頒獎典禮,元大證券囊括「台灣最佳證券經紀商」(Best Broker in Taiwan)、「台灣最佳投資銀行」(Best Investment Bank in Taiwan)及「最佳權益證券發行機構」(Best ECM House in Taiwan)三項大獎,成為台灣金融服務機構最大贏家!其中「台灣最佳證券經紀商」更是連續五年獲獎,足見元大證券金融專業服務及表現深獲肯定。

元大證券一路走來,從未懈怠於提供創新與高品質的金融服務,除了長期深耕台灣在地市場外,更積極掌握世界投資趨勢,2018年9月推出AI智能選股「投資先生」App,透過應用AI人工智慧、巨量資料分析以及大數據運算,將投資人常見痛點逐一突破,是台灣業界第一款集智能選股與證券下單於一體的手機選股軟體,精心研發的UI/UX介面,更帶起券商同業自主研發App的新浪潮。

此外,元大證券身為IPO市場領導品牌,協助企業發展成績斐然,屢屢締造指標性案件。2018年協助台泥與其集團企業中橡的募資與轉型,成功募資100億台幣,為當年度募資金額最大的產業特別股;2019年3月元大證券輔導超大型雲端資料中心設備供應商緯穎科技在資本市場掛牌上市承銷,公開申購時總計吸引超過25萬人、逾643億元資金參與申購,且中籤率僅1.54%,顯見投資人對緯穎科技的高度認同,上市後股價漲幅最高更達56%,市場熱度可見一般。

元大證券多年來落實創新理念與專業服務精神,屢屢受到國際專業金融評鑑肯定。透過積極擴展海外服務版圖,整合集團海內外子公司資源,元大證券致力於提供客戶更全面的金融商品與服務,持續朝向亞洲最佳金融服務機構的目標邁進。