金融史上的今天 全球第一台ATM誕生了

2019-06-27 10:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



行動支付風潮方興未艾，卻依舊不減台灣人愛用自動櫃員機ATM提領現金的習慣，密度堪稱世界第一，而在超過半個世紀前的今（27）日，全球第一台ATM問世，無疑是金融史上重大里程碑。

中央銀行特別在臉書介紹ATM的「過去、現在與未來」。1967年6月27日，全球第一台自動櫃員機ATM於英國的巴克萊銀行誕生。全球金融危機後，外界普遍認為，ATM是較無爭議、符合公共利益的金融創新；前Fed主席Paul Volcker更曾表示，ATM是過去幾十年來，銀行業唯一有用的金融創新。

2017年6月27日，ATM問世50周年時，巴克萊銀行曾大肆慶祝，將位於北倫敦恩菲爾德的全球第一台ATM換上金色外衣、在其側加掛紀念匾牌，並於前方舖上一席紅地毯。

當年這台ATM啟用時，現場堪稱盛況空前，英國喜劇演員Reg Varney率先使用這台ATM提款，成為全世界第一個使用ATM提領現金的人。

如今，ATM邁入第52個年頭，卻也迎來新的挑戰。日前英國一家顧問公司指出，去年全球ATM數量總計約324萬台，較2017年減少1%，是首次出現下滑的情形；預計到2024年時，ATM數量將進一步減少至322萬台。

央行指出，ATM數量減少的原因，各國不盡相同，像是中國大陸的非現金支付發展迅速、美國的銀行縮減分行政策、日本的共享型ATM增加，以及巴西民眾利用數位管道日增等因素，導致全球ATM數量減少。

反觀台灣，儘管行動支付普及，但截至今年3月底，全台ATM數量多達29,786台。若以全台2,300萬人口計算，平均772人就擁有一台ATM，密度之高堪稱全球第一。相較之下，英國平均1,015人才擁有一台ATM；至於金磚五國中的印度，更是每10萬人僅擁有22台ATM。

央行表示，台灣ATM的使用受到民眾喜愛，大抵歸因於國內民眾習慣以現金支付，再加上在台灣利用ATM跨行提款、轉帳的成本很低。

台灣ATM跨行提款手續費僅新台幣5元、跨行轉帳15元；英國巴克萊銀行的跨行轉帳手續費，則高達25英鎊（約新台幣1,025元）。

今年4月起，財金公司與金融機構在兼顧社會大眾期待與成本考量下，再調降ATM小額跨行轉帳手續費：個人對個人轉帳金額在新台幣500元以下，可享每日一次免手續費優惠；轉帳新台幣500~1,000元，手續費為每筆10元；新台幣1,000元以上，仍維持每筆15元。

ATM會消失嗎？去年9月25日，金管會主委顧立雄表示，台灣ATM多，方便又便宜；隨著網路時代來臨，ATM雖不會消失，但ATM應與時俱進，功能上不只是領現、轉帳，還要搭配行動及網路支付，兩者相輔相成。