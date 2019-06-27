新南向政策發威 國銀對新南向國家曝險增幅擴大

2019-06-27 09:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



政府力推「新南向」政策，國銀對新南向國家曝險明顯升溫。中央銀行提供資料顯示，今年第1季，國銀對新南向國家的直接風險與最終風險餘額分別增至712與622億美元，季增6.84%與7.27%，與去年同季相較近乎「倍增」。

央行金檢處副處長林華亭昨（26）日表示，今年第1季，國銀對新南向國家的直接風險、最終風險餘額分別為712億美元與622億美元，季增46、42億美元，增幅分別為6.84%、7.27%，與去年同期相比，高出快一倍。

在新南向政策18個國家裡，國銀曝險最多的國家為澳大利亞和新加坡，名列國銀曝險第六與第九大國家。

以最終風險而言，今年首季，國銀對澳大利亞的曝險為180.46億美元，新加坡則為88.55億美元，較去年底分別增加10.68、4.14億美元。

央行官員解釋，國銀對澳大利亞的曝險增加，主要來自於債券投資增加，國銀對新加坡的債權成長，主要是放款與拆款增加。

至於與美中貿易戰是否使台商返台，或轉向新南向國家設廠？官員表示，就目前手上的資料，很難看出有這樣的變化，須持續觀察。

政府新南向政策的18個國家包括澳大利亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、汶萊、越南、緬甸、柬埔寨、寮國、印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、不丹、紐西蘭。