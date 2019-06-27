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美中貿易戰又要大轉折？ 快問快答看投資人在擔心啥

國銀對美、中曝險金額雙下滑 美國連15季居最大曝險國

2019-06-27 09:35經濟日報 記者陳美君╱即時報導

美中貿易大戰，台灣難以置身事外。中央銀行昨（26）日公布第1季國銀在各國的曝險情況；其中，美國連15季蟬聯國銀曝險最大國家，中國大陸居次，國銀對美中直接風險餘額分別為742與435億美元，折合新台幣約2.29與1.34兆元。

央行統計顯示，第1季底國銀曝險前十大國家，依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡及英屬西印度群島，合計3,085億美元，占我國外國債權直接風險餘額的73.99%。

央行資料顯示，國銀對美國直接風險、最終風險餘額分別較去年底減少14.71、20.64億美元。

央行官員解釋，主要是去年第4季，受美中貿易戰影響，資本市場價格大降，國銀將資金存放在美國聯準會避風頭，到了今年第1季，眼見國際情勢舒緩，這些資金自美國撤出，流向報酬率更高的其他國家投資或拆借。

另外，今年首季，國銀對中國大陸直接風險為435億美元、最終風險為672億美元，分別較去年底減少13億美元，與增加6億美元。

央行金檢處副處長林華亭指出，國銀對陸直接風險減少，主要是金融債到期後沒有繼續投資，最終風險上升，則是今年第1季人民幣資金緊俏、拆款利率上漲，國銀對陸銀在台分行的拆放增加。

今年第1季，國銀外國債權直接風險餘額為4,170億美元，季增109.79億美元，增幅2.7%；最終風險3,990億美元，季增107.16億美元，增幅2.76%。

林華亭表示，國銀外國債權增加主因為主要債務國貨幣對美元升值，折算成美元後，金額增加。

國銀國家風險統計分成兩種，直接風險餘額是指國銀對非本國居民未經風險移轉的債權，依最終債務人及保證人國別重新歸類後，則為最終風險。

舉例而言，美國的銀行在盧森堡註冊一檔海外基金，這筆金額在直接風險裡歸屬盧森堡，但最終風險是以最終借款人認列，因此會列計在美國下。

央行統計顯示，美國連15季蟬聯國銀曝險最大國家，中國大陸居次。 (本報系資料庫)
央行統計顯示，美國連15季蟬聯國銀曝險最大國家，中國大陸居次。 (本報系資料庫)
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