遠雄人壽重訊 董事會決議要賣高雄不動產

2019-06-26 20:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



遠雄人壽今（26）日晚間輸入公開資訊觀測站公告，董事會決議處分高雄地區不動產，市場解讀可能是看好高雄不動產好轉，藉機活化資產。

今年以來遠雄人壽已二度公告出售不動產，上次是今年5月28日，當時公司輸入股市觀測站表示，基於考量整體資金運用及提升資金運用效益，董事會決議處分誠品大樓部份不動產，總交易金額達22億元，預計獲利約4.18億元，將於第2季入帳。

上次交易分三期付款，第一期款付依契約金額之15%。第二期款付依契約金額之15%。第三期款依契約金額之70%交付，公司表示5月14日董事會決議處分，28日完成交易，預期第2季將會完全入帳。

日前金管會表示，遠雄人壽目前壽險可運用資金為4000億元左右，其中，不動產投資金額佔可運用資金比率為10.3%，大約為400億元左右，金管會對遠雄人壽祭出3年內禁止新增不動產投資的處分，不會影響到遠雄人壽目前尚未完工的在建工程。同時遠雄人壽本身近年來也陸續活化資產動作頻頻。

尤其不動產界指出，今年高雄買氣暢旺，一般住宅前五月成長逾兩成，豪宅也轉熱，但總價逾4,000萬大樓住宅大樓（豪宅），今年第1季交易量達11筆，較去年六筆近乎翻倍。

永慶不動產中華藝校店郭銘揮店長指出，高雄市豪宅近期供給量上升，整體表現價量微漲，主要原因在於手頭上有資金的民眾，有感近期房市回溫，進場意願有明顯回升，再來就是中、小型台商回流影響，也有效帶動豪宅交易。