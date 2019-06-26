黃金還能買嗎？專家推薦二情境操作

2019-06-26 18:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



美元走弱，加上政經局勢緊張，國際金價在1,400美元附近高檔波動，法人認為，短中線操作可以G20為指標，若美中首長會面有好消息，金價可能快速下滑，台股中有反向連動金價的元黃金反1（00674R）可布局，反之，也有做多型的元大S&P黃金（00635U）、元黃金正2（00708L）參與多頭。

元大投信黃金ETF研究團隊指出，本波金價上漲，主要來自避險買盤湧入，其次美國可能因應經濟情勢降息，美元看貶也有助金價。

5月以來，金價已快速突破1,300、1,400美元兩道關口，攀抵六年高點，短線乖離雖然偏大，不過元大投信認為，G20若有壞消息，金價不排除啟動更大漲勢。

策略上，專家建議採取二情境因應，若會談結果良好，聯準會7月降息機率也看減，可機動布局黃金反向ETF；相反地，美中首長缺乏交集，美國藉由貨幣政策緩解經濟挑戰的機率增加，金價可能上探1,450美元，便可透過正向ETF賺價差。