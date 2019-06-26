挖礦風潮再起 6檔比特幣概念股交投亮點

2019-06-26 18:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



挖礦風潮再起！臉書等網路巨擘擬推出加密貨幣，帶動比特幣行情突破12,900美元，創下17個月高點，激勵台系相關概念股如映泰（2399）、撼訊、承啟、微星、技嘉等板卡廠，昨（26）日在市場買盤推升下群起上攻，逆勢突圍下表現抗跌，成為市場交投亮點。

根據加密貨幣網站CoinDesk報價，比特幣昨日急速飆升，到下午已站上高點12,919美元，為17個月新高。

事實上，比特幣自今年初在3,000多美元價位，到3月底開始起漲，在站上5,000美元後，幣值開始急速飆漲。根據CoinDesk計算，光是在今年6月就上漲了40%，今年以來漲幅更是超過250%，也推升市場樂觀情緒。

法人分析，造成比特幣價格狂飆的主因，除了今年第2季因美中貿易戰局勢惡化，促使市場熱錢轉向避險資產，包括黃金、債券、比特幣；另一方面，臉書擬推出臉書幣，更刺激全球買盤大舉卡位比特幣，帶動比特幣近來價格直線狂飆。

隨比特幣價格強勢走揚，激勵挖礦概念股再度受到全球矚目，台系相關個股，昨日全線上揚，其中映泰漲幅最凌厲，尾盤亮燈漲停，衝出2.7萬張成交量；中小型板卡廠撼訊、麗臺上漲6.5％、9.1％，一線板卡廠技嘉、微星也有4.7%、1.5%的漲幅。

元富投顧協理湯建源表示，G20高峰會在即，市場觀望氣氛濃厚，不僅帶動金價走揚，也進一步推升比特幣行情。除此之外，臉書擬推出數位貨幣，進一步推升投資人對加密貨幣的想像空間。

由於開採比特幣成本約5,000美元、目前比特幣價格飆漲至12,000美元，在利差大幅擴增下，挖礦獲利深具想像空間，因此可望為供應鏈重新帶來需求。