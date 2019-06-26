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港商得標涉國安疑慮！投審會3理由駁回台北雙子星開發案

美中貿易談判 美國財長：已完成90％協議了

川習會的三種可能 全球股匯結果大不同

2019-06-26 18:02經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

路透評論指出，「川習會」在月底20國集團（G20）峰會場邊就貿易議題攤牌時，最先...
路透評論指出，「川習會」在月底20國集團（G20）峰會場邊就貿易議題攤牌時，最先讓步談和的可能是美國總統川普。 路透
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中美貿易戰況綿延，牽動全球市場擺盪不定，市場關注月底登場的G20川習會是否能達成協議，外銀也預測三種不同結果，對全球股、匯市可能造成的影響不同；達成協議股市將大漲，黃金、美元走跌，沒達成協議股市大跌進入熊市，最有可能是達成初步協議，美國最快明年才降息

花旗銀行今天舉行2019年第三季投資展望，財富策畫諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，雖然全球股市山雨欲來、態勢詭譎，但從花旗集團的全球股市熊市檢驗指標評估，目前18項熊市指標中僅有四項示警，美國股市與歐洲（不含英國）股市分別有七項、兩項指標示警，均未達到八或九項指標示警的警戒區，顯示目前股市相對安全，尚無快速崩盤的危機。

花旗預估美國聯準會不會輕易降息，利率將按兵不動，花旗表示，聯準會目前沒有迫切降息的壓力，儘管美國5月新增非農就業人數僅7.5萬人，大幅低於市場預期的17.5萬人，也低於前月的22.4萬人，但近期非製造業指數（ ISM）就業數據出現回彈，加上6月初公布首次申請失業救濟金人數僅21.8萬人，顯示美國就業市場並非全面走弱。

然而，一旦中美貿易戰情勢惡化且就業數據等經濟數據持續走弱，聯準會最快在7月份即可能祭出降息措施。

匯率部分，市場波動下，做為主要避險貨幣的日幣最被看好。針對人民幣走勢，花旗則就6月底在日本大阪登場的2019 G20高峰會可能情境探討，區分為，一.若川習會面，維持現狀並依計畫課徵關稅，則人民幣可能於7月稍晚貶破7.00；二.若川習碰面並同意重新啟動談判，驅動人民幣風險偏好提升，則可望維持6.80至6.85水準；三.若川習會面但會談結果不佳，致使美國揚言課徵更多關稅，將導致人民幣緩步貶破7.00。

曾慶瑞表示，如果川習在G20達成協議，預期股市將大漲，黃金、美元進一步走跌；最糟情況是沒達成協議，美國聯準會又不降息，股市將大跌，並可能進入熊市，金價上揚，日圓也將升值到更高水準；但達成初步協議的機率較高，美國最快明年才降息。

中美貿易戰況綿延，牽動全球市場擺盪不定，市場關注月底登場的G20川習會是否能達成協議，外銀也預測三種不同結果，對全球股、匯市可能造成的影響不同；達成協議股市將大漲，黃金、美元走跌，沒達成協議股市大跌進入熊市，最有可能是達成初步協議，美國最快明年才降息。

花旗銀行今天舉行2019年第三季投資展望，財富策畫策畫諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，雖然全球股市山雨欲來、態勢詭譎，但從花旗集團的全球股市熊市檢驗指標評估，目前18項熊市指標中僅有四項示警，美國股市與歐洲（不含英國）股市分別有七項、兩項指標示警，均未達到八或九項指標示警的警戒區，顯示目前股市相對安全，尚無快速崩盤的危機。

花旗預估美國聯準會不會輕易降息，利率將按兵不動，花旗表示，聯準會目前沒有迫切降息的壓力，儘管美國5月新增非農就業人數僅7.5萬人，大幅低於市場預期的17.5萬人，也低於前月的22.4萬人，但近期非製造業指數（ ISM）就業數據出現回彈，加上6月初公布首次申請失業救濟金人數僅21.8萬人，顯示美國就業市場並非全面走弱。

然而，一旦中美貿易戰情勢惡化且就業數據等經濟數據持續走弱，聯準會最快在7月份即可能祭出降息措施。

匯率部分，市場波動下，做為主要避險貨幣的日幣最被看好。針對人民幣走勢，花旗則就6月底在日本大阪登場的2019 G20高峰會可能情境探討，區分為，一.若川習會面，維持現狀並依計畫課徵關稅，則人民幣可能於7月稍晚貶破7.00；二.若川習碰面並同意重新啟動談判，驅動人民幣風險偏好提升，則可望維持6.80至6.85水準；三.若川習會面但會談結果不佳，致使美國揚言課徵更多關稅，將導致人民幣緩步貶破7.00。

曾慶瑞表示，如果川習在G20達成協議，預期股市將大漲，黃金、美元進一步走跌；最糟情況是沒達成協議，美國聯準會又不降息，股市將大跌，並可能進入熊市，金價上揚，日圓也將升值到更高水準；但達成初步協議的機率較高，美國最快明年才降息。

中美貿易戰況綿延，牽動全球市場擺盪不定，市場關注月底登場的G20川習會是否能達成協議，外銀也預測三種不同結果，對全球股、匯市可能造成的影響不同；達成協議股市將大漲，黃金、美元走跌，沒達成協議股市大跌進入熊市，最有可能是達成初步協議，美國最快明年才降息。

花旗銀行今天舉行2019年第三季投資展望，財富策畫策畫諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，雖然全球股市山雨欲來、態勢詭譎，但從花旗集團的全球股市熊市檢驗指標評估，目前18項熊市指標中僅有四項示警，美國股市與歐洲（不含英國）股市分別有七項、兩項指標示警，均未達到八或九項指標示警的警戒區，顯示目前股市相對安全，尚無快速崩盤的危機。

花旗預估美國聯準會不會輕易降息，利率將按兵不動，花旗表示，聯準會目前沒有迫切降息的壓力，儘管美國5月新增非農就業人數僅7.5萬人，大幅低於市場預期的17.5萬人，也低於前月的22.4萬人，但近期非製造業指數（ ISM）就業數據出現回彈，加上6月初公布首次申請失業救濟金人數僅21.8萬人，顯示美國就業市場並非全面走弱。

然而，一旦中美貿易戰情勢惡化且就業數據等經濟數據持續走弱，聯準會最快在7月份即可能祭出降息措施。

匯率部分，市場波動下，做為主要避險貨幣的日幣最被看好。針對人民幣走勢，花旗則就6月底在日本大阪登場的2019 G20高峰會可能情境探討，區分為，一.若川習會面，維持現狀並依計畫課徵關稅，則人民幣可能於7月稍晚貶破7.00；二.若川習碰面並同意重新啟動談判，驅動人民幣風險偏好提升，則可望維持6.80至6.85水準；三.若川習會面但會談結果不佳，致使美國揚言課徵更多關稅，將導致人民幣緩步貶破7.00。

曾慶瑞表示，如果川習在G20達成協議，預期股市將大漲，黃金、美元進一步走跌；最糟情況是沒達成協議，美國聯準會又不降息，股市將大跌，並可能進入熊市，金價上揚，日圓也將升值到更高水準；但達成初步協議的機率較高，美國最快明年才降息。

中美貿易戰況綿延，牽動全球市場擺盪不定，市場關注月底登場的G20川習會是否能達成協議，外銀也預測三種不同結果，對全球股、匯市可能造成的影響不同；達成協議股市將大漲，黃金、美元走跌，沒達成協議股市大跌進入熊市，最有可能是達成初步協議，美國最快明年才降息。

花旗銀行今天舉行2019年第三季投資展望，財富策畫策畫諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，雖然全球股市山雨欲來、態勢詭譎，但從花旗集團的全球股市熊市檢驗指標評估，目前18項熊市指標中僅有四項示警，美國股市與歐洲（不含英國）股市分別有七項、兩項指標示警，均未達到八或九項指標示警的警戒區，顯示目前股市相對安全，尚無快速崩盤的危機。

花旗預估美國聯準會不會輕易降息，利率將按兵不動，花旗表示，聯準會目前沒有迫切降息的壓力，儘管美國5月新增非農就業人數僅7.5萬人，大幅低於市場預期的17.5萬人，也低於前月的22.4萬人，但近期非製造業指數（ISM）就業數據出現回彈，加上6月初公布首次申請失業救濟金人數僅21.8萬人，顯示美國就業市場並非全面走弱。

然而，一旦中美貿易戰情勢惡化且就業數據等經濟數據持續走弱，聯準會最快在7月份即可能祭出降息措施。

匯率部分，市場波動下，做為主要避險貨幣的日幣最被看好。針對人民幣走勢，花旗則就6月底在日本大阪登場的2019 G20高峰會可能情境探討，區分為，一.若川習會面，維持現狀並依計畫課徵關稅，則人民幣可能於7月稍晚貶破7.00；二.若川習碰面並同意重新啟動談判，驅動人民幣風險偏好提升，則可望維持6.80至6.85水準；三.若川習會面但會談結果不佳，致使美國揚言課徵更多關稅，將導致人民幣緩步貶破7.00。

曾慶瑞表示，如果川習在G20達成協議，預期股市將大漲，黃金、美元進一步走跌；最糟情況是沒達成協議，美國聯準會又不降息，股市將大跌，並可能進入熊市，金價上揚，日圓也將升值到更高水準；但達成初步協議的機率較高，美國最快明年才降息。

花旗銀行舉行2019年第三季投資展望，認為全球股市尚未有步入熊市之虞。記者仝澤蓉...
花旗銀行舉行2019年第三季投資展望，認為全球股市尚未有步入熊市之虞。記者仝澤蓉／攝影
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降息美國聯準會花旗川習會
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