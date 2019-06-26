北富銀獲「2019台灣服務業大評鑑」銀行業金牌獎

2019-06-26 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



台北富邦銀行繼勇奪國際財經專業機構《國際商業雜誌》四項大獎後，北富銀今(26)日再度獲選為「2019台灣服務業大評鑑」銀行業金牌獎，以溫暖用心的361°全方位服務贏得客戶與評審一致肯定，也為台灣銀行服務樹立起嶄新的產業標竿。

「台灣服務業大評鑑」自2012年開跑迄今已邁入第八屆。主辦單位透過經SGS專業認證的「神秘客」團隊對服務相關產業進行實體據點、電話客服、網站監測等三方面之綜合調查，遴選出優質服務企業及優秀從業人員做為產業服務典範。

北富銀秉持「誠信、親切、專業、創新」經營理念，不僅提供客戶360°全方位專業服務，更加入多一度心的溫度，將對客戶發自內心的關懷融入於產品開發、服務規劃、人員培訓、業務流程等多元面向中。從第一線服務人員的訓練計劃及獎勵制度、客戶意見及需求的傾聽與蒐集，到整體產品及服務品質的調整與提升，北富銀把服務視為一種正向的力量，主動為客戶帶來超越期待的感動。這份361°的用心不僅受到客戶肯定，也贏得專業神秘客的推崇，勇奪本屆「臺灣服務業大評鑑」銀行業金牌獎殊榮。

為實踐對客戶的承諾與期許，充分發揮金融產業維繫個人生活安定及社會繁榮發展的功能，北富銀持續洞察客戶需求、提升服務品質，針對不同客群的屬性、特質與需求提供客製化商品與服務方案，並結合各地特色分行發揮在地服務精神，希望藉由真正有感的愉快體驗，讓更多人樂於親近及善用金融服務，進而帶動產業的正向發展，落實「金融即生活、生活即金融」願景，讓金融服務能為台灣社會注入更多進步與改變的能量。