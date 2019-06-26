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比特幣價格登1.2萬美元 撼訊總座看好掀拉貨潮

2019-06-26 14:13經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

加密貨幣比特幣在1萬美元以上價位居高不下，今（26）日午盤正式登上1.2萬美元關卡，企圖挑戰1.3萬美元，帶動台灣「挖礦」概念股全線上攻。撼訊（6150）總經理陳劍威接受本報獨家訪問指出，當比特幣價格攻上1.2萬美元後，不只二手礦卡庫存可望加速去化，顯卡新品也可望掀起拉貨潮。

比特幣近期價格居高不下。自上週攻上11,900美元後，近一週價格始終在1萬美元至1.2萬美元區間徘徊，試圖挑戰1.2萬美元關卡。根據交易網站CoinDesk數據，今日早盤比特幣持續在11,700至1.2萬美元間震盪，價格最高來到11953.15美元，距離1.2萬美元僅一步之遙，而到中午比特幣進一步跳高，最高來到12,930.78美元，正式登上1.2萬美元，企圖挑戰1.3萬美元大關。

針對比特幣價格重登1萬美元以上，撼訊總經理陳劍威回應，目前對顯卡產業影響不大，但現在全球經濟局勢這麼亂，加上臉書推出加密貨幣Libra，都進一步影響比特幣價格，但要說對顯卡真的有什麼幫助，還是要等到1.2萬美元會比較明朗。

陳劍威分析，一旦比特幣攻上1.2萬美元，不管是舊的二手礦卡，或是今年新的顯卡產品，都會被礦主拉走。且一旦價格真的來到1.2萬美元，由於市場需求大，舊的顯卡礦主也會惜售，因為可以直接拿去挖礦，就看這波需求到底是不是真的有。

受到比特幣大漲激勵，今日「挖礦」概念股全線上揚。一線板卡廠微星（2377）、技嘉（2376）漲勢凌厲，終場分別上揚逾1.55%、4.71%，二三線板卡廠以映泰（2399）表現最為突出，終場成交量放大到2.7萬張，攻上漲停板，撼訊、麗臺（2465）、華擎（3515）、承啟（2425）股價也分別上揚6.57%、9.16%、0.64%、2.42%。

不過，對於加密貨幣究竟能否重掀「挖礦」熱潮，進一步帶動顯卡業者業績，目前廠商仍多處於觀望。微星總經理江勝昌日前證實，近期的確有礦主來詢問，坦言二手礦卡有需求回來很好，可以幫助業界消化庫存，但微星不會再碰機會財，礦卡基本上已經清光，因為看不到明顯需求，且市場上價格很亂，坦言「很難賺錢」。

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