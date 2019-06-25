大陸央行8月1日起整治亂開空頭支票行為

2019-06-25 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



中國人民銀行（大陸央行）為有效防範空頭支票違規行為發生，保護支票持票人合法權益，維護支票流通秩序，從8月1日起開始整治亂開空頭支票。

《澎湃新聞》報導，央行加強空頭支票違規行為源頭治理，要求銀行強化客戶資信審查、合理確定出售支票憑證數量、加強空頭支票事中管理、對客戶進行支票法律知識宣傳教育。

具體來說，在強化客戶資信審查方面，銀行在客戶新開辦支票業務，或者本年度首次向客戶出售支票憑證時，應當切實加強對客戶信用狀況及業務需求的盡職調查，合理選擇面談、上門走訪，查詢簽發空頭支票「黑名單」、金融信用信恵基礎資料庫、全國企業信用資訊公示系統，或者查詢本銀行開戶資料、銀行結算帳戶資金和交易記錄等方式，瞭解客戶經營狀況。

大陸央行下發綜合治理《通知》，明確銀行採取支票限售、停售措施的條件，根據客戶行業性質、資信狀況，合理確定出售支票憑證的數量。

如果出現下列六種情況中的一種，那就需要當心，銀行會記錄相關情況，對空頭支票出票人進行教育，並將空頭支票違規行為資訊及相關證明材料報送當地中國人民銀行分支機搆。具體來說：

1.出票人拒不接受銀行的核實和協調、明確表示拒付票款，或者未及時支付票款且未取得收款人書面諒解的。

2.在銀行退票後，出票人雖及時支付票款或者取得收款人書面諒解，但最近12個月內在該銀行簽發空頭支票超過3次的。

3.銀行預留印鑑與支票印鑑不符，經銀行協調後10個工作日內仍拒不付款的，或者未就延遲付款等取得收款人諒解的。

4.銀行退票後，出票人及時支付票款，但收款人仍明確提出異議的。

5.出票人之前存在拒不履行空頭支票行政處罰，或者不接受、不回饋相關法律文書等其他違規情形的。