大同收投保中心來函 要求龍峰買賣股票獲利行使歸入權

2019-06-25 22:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



大同公司表示，收到財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（下稱投保中心）來函，要求就陸資龍峰國際買賣大同股票獲利12.25億元，依法行使歸入權。不過，市場人士認為，龍峰國際是陸資、也是外資，大同要透過法令拿到這筆錢，恐怕很困難。

大同指出，根據投保中心來函，說明本公司股東龍峰國際（香港）有限公司，以本人及利用其他四人名義透過外資投資專戶，於106年1月11日至107年4月24日間買賣大同股票，依法計算獲有差價新台幣1,225,988,645元（根據該來函所載，截至108年6月21日，已有部分金額443,265,434元罹於時效）。

投保中心要求大同應針對該項利益，並加算法定利息，請求該股東將利益歸於公司。

大同表示，董事會於今年1月29日決議針對經金融監督管理委員會（下稱金管會）裁罰違法陸資，依證券交易法第157條規定，行使歸入權，並委任外部律師事務所辦理。委任律師已於4月8日向臺北地方法院對投保中心來函所指的股東等人提起民事起訴，案由為行使歸入權。

大同強調，綜上所述，已依法行使歸入權，投保中心來函所指有部分金額罹於時效，然本公司向法院起訴時間與投保中心來函計算時間基準點不同，將請外部律師依相關法律規定向法院全力爭取將全部獲利歸於公司，以維護公司及全體股東的最大權益。