貸款遲繳 7月起應依有利消費者方式收取

2019-06-25 19:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



貸款遲延還本付息時，各銀行收取遲延利息及違約金的基礎不一，為保障消費者權益，金管會今（25）日訂出四大原則，並從7月1日起實施，銀行不能再跟客戶超收遲延利息及違約金。

金管會表示，檢查局去年度對本國銀行辦理金融檢查，發現金融機構辦理個人購屋貸款或消費性無擔保貸款，如果借款人發生遲延還本或付息時，對借款人收取的遲延利息及違約金，各銀行計收基礎不一致。

計算基礎，有以「當期應攤還本息」計收，也有以「當期應攤還本金」（小本金），或以「未還本金餘額」（大本金）等基礎計收。

為維護消費者權益，針對銀行辦理個人購屋貸款及消費性無擔保貸款，遲延利息及違約金計收，宜有合理一致基礎，金管會擬具相關處理原則，並在6月19日邀集35家本國銀行（含法遵人員）、銀行公會共同開會研商。

金管會規範，從今年7月1日起，各銀行對於購屋及消費性貸款，有關遲延利息及違約金的收取，應依下列原則辦理：

第一，對於借款人發生遲延還款，且屬非連續違約狀態（如出國、因公繁忙而忘繳），因本金尚未視為全部到期，銀行向客戶收取的遲延利息，及非固定金額方式計收的違約金，以「當期應攤還本金」 （小本金）為基礎計收。

第二，如果借款人發生財務困難，已無法按月正常還款，銀行行使加速條款，本金視為全部到期，銀行得以「未償還本金餘額」（大本金）為基礎，計收遲延期間的利息；違約金並得以「未償還本金餘額」 （大本金）為基礎收取。

第三，各銀行依實務作業成本，能不予計收或提供借款人更優惠的計收方式，則從其約定。

第四，各銀行依上述處理原則檢視現行計收方式，如相關資訊系統及契約內容有需調整者，應在今年9月底前完成。

其中針對加速條款行使前，以「未償還本金餘額」（大本金）計收違約金者，從7月1日起即不得再以大本金計收，其餘計收方式，則可在資訊系統及契約內容調整完畢後才依上述處理原則計收。