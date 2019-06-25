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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

基富通調查：七成受訪者紙上談兵 仍未開始準備退休

2019-06-25 19:02經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

調查顯示，七成受訪者紙上談兵，仍未開始準備退休。 圖／聯合報系資料照片
調查顯示，七成受訪者紙上談兵，仍未開始準備退休。 圖／聯合報系資料照片
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「好享退」退休準備大調查顯示，七成受訪者紙上談兵，仍未開始準備退休。半數受訪者不滿現在收入，但對生活持正面態度，最重視健康、興趣、生活娛樂外，退休最想學理財及旅遊。

基富通「好享退」全民退休投資專案於4月開始報名，到7月底截止，目前報名人數已超過6.3萬。為進一步了解參與專案民眾的退休準備，基富通進行「好享退」退休準備大調查，並於25日公布調查結果。

在回收的8,402份有效問卷中，約六成受訪者年齡在31~50歲，男女比例各半（49:51），占比前三大職業為軍公教（15%）、製造業及金融業（皆14%），合計占43%。

基富通董事長林修銘表示，調查顯示，愈來愈多民眾對自己的健康、興趣、學習等更進階需求期望升高，甚至願意付費來學習。此外，民眾認為，未來市場能提供針對退休人士的創新服務與產品。

基富通總經理黃致淵表示，半數受訪者雖不滿意目前的收入，但對生活仍持正面態度，對健康狀況有自信。至於持較不滿意態度的人，多為年輕族群或月收入低於5萬元者。這也顯示，若對目前收入不滿意，更應該盡早開始做退休準備的規劃，才有機會讓現在、未來的生活都更符合自己需求。

調查顯示，就退休後最在意的事，整體受訪者最重視的還是健康，比例將近九成，其次為個人興趣（70%）及生活娛樂（58%）。，對於退休後想做的事，包括有意願花錢學習的事物，則以觀光旅遊、理財規劃與運動健身學習意願較高，另外，多數人生活都被數位科技包圍，也有不少民眾願意學習相關知識。

針對退休準備，多數受訪者均認同，準備足夠的退休金完全是自己的責任。但對於退休後的財務和生活，僅約三成受訪者表示已有規劃且開始執行，顯示多數人仍存在知行不一的落差。調查也發現，對退休準備的信心度隨著年齡愈長而愈強，40歲以上的信心度平均超過六成。

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