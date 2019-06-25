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別等「大門關起」 長榮發簡訊：拿回三寶別再誤判情勢

金價創近六年新高 台銀黃金存摺續爆回售潮

2019-06-25 19:02經濟日報 記者陳美君╱即時報導

國際金價今（25）日再度飆破1,438美元、創下近六年新高，國銀龍頭台灣銀行黃金存摺交易持續熱絡，不過投資人獲利了結的賣壓，仍持續高於加碼量，台銀交易室主管建議，投資人切勿再追高，要慎防技術性回檔。

根據統計，國際金價6月中衝上1,400美元後，國內投資人蜂擁進場交易，使台銀黃金存摺交易量「倍增」，不過截至今日為止，將黃金回售給台銀、獲利了結的金額，還是大於加碼黃金的力道。

台銀交易員指出，今日國際金價衝破1,438美元，創下近六年新高，主要原因就是美國總統川普宣布對伊朗實施新一輪經濟制裁，地緣政治風險升溫，使避險資金湧入金市。此外，近期美元指數偏弱，反映美國下個月降息預期，也讓資金持續流入金市。

台銀主管指出，預期金價在這波急漲過後，可能出現技術性回檔，最快本周、最遲下個月就會發生。目前市場聚焦在本周五G20川習會上，如果意外達成協議，金價就可能遭遇拉回壓力，反之，美中貿易談判持續卡關，加上地緣政治風險升溫，對金價就會有所支撐。

台銀報告指出，盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略主管Ole Hansen表示，不認為美國聯準會將於近期降息，但全球經濟下滑的風險，最終仍將會促使美聯儲啟動降息循環，所以短線上金價雖有漲多拉回的可能，但他仍建議投資人逢低找尋金價的買點。

台銀認為，短線金價急漲，不建議投資人再追高，但國際不確定性仍高，長線投資人可安心續抱，因為兩年後金價目標價位將上看每英兩1,600美元。

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