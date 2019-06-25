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工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

終結連四升 新台幣翻貶0.5分收31.115元

2019-06-25 16:30經濟日報 記者陳美君╱即時報導

外資匯出潮漸歇，新台幣兌美元匯率今（25）日貶值0.5分，收在31.115元，台北外匯經紀公司成交量11.75億美元，終結連四日升值。

台股今日開低震盪，終場下跌72.73點，外資賣超近20億元，新台幣匯率終結連四升，翻貶0.5分作收。

匯銀主管指出，G20川習會召開在即，台北股匯市今日雙雙下挫，顯示市場觀望氣氛濃厚。

台北外匯經紀公司資料顯示，新台幣匯率今日盤中最高升抵31.04元，最多升值7分，最低價為31.137元，最後以31.115元報收。

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