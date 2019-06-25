刷卡買機票已送旅平險 為何還要另外買？

2019-06-25 13:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



刷卡買機票不是已經有送旅平險了，為何還需要加購呢？保險專家提醒，刷卡旅遊保障有限且制條件。圖／宏泰人壽提供。 分享 facebook

刷卡買機票不是已經有送旅平險了，為何還需要加購呢？保險專家提醒，刷卡贈險，保障有限制條件，也不完整，出國要研究行程又不確定送的旅平險保障是否完整，不如自己付錢挑選所需要的保障才是上上策！

宏泰人壽保樂美平台表示，有些刷卡附贈的旅平險保障範圍只保障「搭乘公共交通工具」，因此這段期間，可不是海外全程都有保唷！另外，刷卡送保險的條件是，必須刷卡支付80％以上團費「或」全額公共運輸工具票款其中之一！如果是用紅利點數兌換的免費票，是不在保障範圍內的。

保樂美提醒，出國要研究行程又不確定送的旅平險保障是否完整，不如自己付錢挑選所需要的保障才是上上策！

已經有健康保險或是有保醫療險、意外險，還需要加購旅平險嗎？

相信大家有聽說過如果在國外就醫，拿單據可以向健保署申請退費，但是大家都忽略了「全民健康保險自墊醫療費用核退辦法」第三條的規定，必須是不可預期的緊急傷病，有於當地立刻就醫的急迫性，才會通過審查並核退費用，而且核退費用是有上限的。

保樂美建議大家出國旅遊還是加購旅平險比較好，因為國內的健保、醫療險及意外險的設計是針對台灣的醫療費用水平設計的，國外的醫療體系不像台灣有健保支持，醫療費用非常昂貴，如果不幸在國外就醫，高額的住院、手術費用，甚至是需要醫療專機轉送等費用，不僅會超過健保、醫療險或意外險的給付額度，更可能不在給付範圍內。

加保旅平險可以在短時間內提高個人的醫療保障，避免遭遇事故時還必須擔憂高額的醫療費用

宏泰人壽表示，刷卡贈險沒有包含海外突發疾病的住院/門診/急診等保障。大部分的保險公司，針對自費的保戶才有提供海外急難救助(醫療專機)等服務。

保樂美提醒大家投保前，要多多注意保障內容以及附加的服務，選擇有海外急難救助+海外醫療，讓投保的人安心放心享受假期。