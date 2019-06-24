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黃金漲很兇、黃金存摺交易熱 專家建議這樣布局

2019-06-24 19:42經濟日報 記者陳美君╱即時報導

國際金價驚驚漲，吸引投資人目光，據統計，6月中旬以來，台灣銀行黃金存摺交易量「倍增」，不過絕大多數投資人均為逢高出售、賣出量大於買進量，有「黃金王子」之稱的台灣銀行貴金屬部副理楊天立今（24）日分析，短線金價急漲，不建議投資人再追高，但國際不確定性仍高，長線投資人可續抱，兩年後金價目標價位上看每盎司1,600美元。

楊天立表示，金價5月底開始上漲，但6月初金價由每盎司1,270美元漲至1,350美元時，台灣投資人相對冷感，黃金存摺交易量僅增加一、二成，一直到6月中，金價衝上1,400美元，國內投資人終於動起來，台銀黃金存摺交易量「倍增」。

「交易量大增主要來自客戶獲利了結、將黃金賣回給銀行，不過最近這兩、三天，加碼黃金的客戶開始增加了」，楊天立說。

金價大漲，眾多投資人詢問電話湧入台銀，客戶急切詢問「現在是否該賣掉黃金」、「未來還會有高點嗎」、「現在還可以加碼嗎？」對此，楊天立表示，現在是否該出售還是加碼黃金，要看客戶操作目標為何。

楊天立說，金價在20天內上漲12%，最高漲至1,411美元，算是非常驚人的漲幅，因此，最遲本周、最慢下個月，金價就會出現技術性回檔，且因為短線急漲，回檔時幅度可能高達二分之一，建議投資人短線不宜追高，可等技術性回檔時再分批加碼。

如果是採波段操作、買在比較便宜價位，且不要長期持有黃金的投資人，近期就可進行獲利了結。

若為長期投資者，可放心持有黃金，因為2013年以來的金價底部已經形成，未來兩年，目標價位上看1,600美元以上。

楊天立還說，接下來要觀察伊朗事件後續發展、G20川習會的貿易協商結果，以及美國降息時程。

楊天立表示，去年第4季以來就一直建議投資人，資產配置時應納入具避險功能的黃金，特別是手中比較多外匯、股票與高收益債的投資人，可增持黃金以分散風險。

展望未來，包括美中貿易戰、伊朗等地緣政治風險與英國脫歐問題，顯示國際金融市場變數仍多，對黃金價格具有明顯支撐作用。

金價英國脫歐
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