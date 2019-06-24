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PIMCO：未來三到五年 全球經濟低迷

2019-06-24 18:30經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

品浩（PIMCO）發布2019年長期展望報告指出，未來三到五年，全球經濟將成長乏力、通貨膨脹也低，即使出現經濟衰退，程度也會輕微。另外，中國、民粹主義、人口趨勢、新科技、金融市場的脆弱性、氣候變遷的衝擊為六大重要趨勢，將可能擾亂全球經濟、帶來重大風險。

品浩於5月初舉辦第38屆長期展望論壇，將全球逾785位投資專家及由柏南克（Ben Bernake）主持的全球顧問委員會（GAB）齊聚一堂，今年更邀請到重量級嘉賓前美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）參與，共同探討並預估未來三到五年的重要總經趨勢和議題。PIMCO將本次論壇精華集結成為2019年長期展望報告。

報告指出，未來三到五年，各國央行將利率維持在新中性水平或以下。六大長期趨勢可能明顯影響全球經濟、金融市場及投資組合。這些風險加上資產估值偏高，創造艱難的投資環境。投資人應保持謹慎、靈活性和流動性，而不是只追逐收益。

報告指出，未來三到五年，股市的絕對報酬率可能會更低，同時波動更大。但由於通膨將長期維持在低檔，政策制定者將密切關注寬鬆政策，這可能有利於股市。整體來說，美國、高品質及防禦性成長型的公司最有可能撐過紛亂時期，看好可維持較高獲利水準、具有定價能力、資產負債表靈活的企業。

在債券方面，品浩認為，Fed的利率周期可能非常接近品浩長期認定的新中性利率範圍，即2%－3%。為因應風險資產下跌的風險，美國存續期是良好的避險工具，美國不動產抵押貸款證券（MBS）則是較穩定且具有防禦性質的潛在收入來源。

就信用市場而言，品浩擔心信貸市場結構、企業舉債增加、投資人對信貸資產的配置高。投資人應該謹慎看待信貸市場，關注投資組合的質量與流動性，並把握特定投資機會。至於新興市場，雖然面臨中國經濟成長模式轉變和保護主義的威脅，但將受惠於基本面的改善，以及Fed的緊縮周期已到尾聲。

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