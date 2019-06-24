公股銀APP力拚百萬用戶 各家出奇招鎖定青壯年

2019-06-24 14:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



公股銀拚年輕化，從客戶最常使用的行動網銀下手，以三商銀推廣速度最快，藉此期望拉高用戶數與黏著度，第一銀行與華南銀今年目標更往百萬用戶邁進。

發展數位金融，華銀、一銀以及彰銀可謂先鋒，推展速度更是公股銀名列前茅，逐漸擺脫老銀行的印象，不僅在金融服務愈來愈便利，更能讓客戶黏著度提高。

民眾最有感的數金服務，非行動網銀莫屬，只要在行動裝置下載各家APP，即可進行簡易的金融服務，隨著民眾越來越不喜歡上銀行，行動銀行提供的服務也愈來愈多元化，民眾現在更能直接從APP預約取號，在臨櫃等待時間大幅縮減！

據調查，三商銀行動網銀的用戶逐漸攀高，華銀、一銀都有近百萬戶的好成績，彰銀約60萬，其中華銀喊出今年要破百萬，一銀則要達130萬戶，彰銀則是要朝71萬戶的目標邁進。

華銀高層主管表示，今年將導入人工智慧技術，推出AI行動網銀，具語音互動、轉帳、查詢外匯等功能，打破傳統輸入模式，積極讓用戶以語音操作行動銀行，解決民眾最常進行的交易與回答問題，達到行動銀行進入客戶生活之目的。

一銀高層主管表示，目前銀行推出兩種行動APP，除了傳統的第e行動APP外，今年也推出主打以年輕人為主的iLEO APP，也是該行目前主推的APP，未來將推出年輕人的信用卡及快速審核小額貸款服務。

彰銀高層主管表示，建置「智能機器人系統」，提供「智能客服-柴寶」諮詢服務管道，透過人工智慧語意理解技術，掌握客戶需求，自動擷取知識庫內容，協助客服人員迅速解決客戶問題，有效提升服務效率。

除此之外，緊追在後的兆豐銀，近期積極拚消金、數金及年輕化，目前行動銀行戶數為56萬戶，朝65萬戶目標邁進。兆豐銀行高層表示，與LINE合作，不論是扣款、基金、貸款等相關交易，客戶都可以及時掌握相關資訊，提升安全性。