凱基證券保險規劃 助客戶享受樂齡生活
依據內政部統計，台灣已成為世界衛生組織定義的「高齡社會」，凱基證券表示，隨著高齡化、少子化及家庭趨向小型化等人口結構的改變，投資人應儘早開始退休理財規劃，並且運用保險商品建立醫療等相關保障，為自己及家人規劃一個無後顧之憂的生活。
凱基證券的理財專員具有合格的保險專業執照，並定期接受各項保險商品的專業訓練，可協助投資人依其需求打造穩健的理財規劃。
面對高齡社會帶來的人口老化與少子化等衝擊，長期照護議題變得更加刻不容緩。尤其是退休後收入減少，且隨著年齡增加可能使得醫療照護費用增加，更是額外的經濟壓力。凱基證券建議，投資人可透過投保失能險、長照險以移轉未來的風險。
其中，失能險的失能定義明確、保障範圍較廣，可以做為長照基礎保障的首要選擇。市面上保險商品眾多，建議在挑選時可參考三要點：
首先，衡量「1~11級失能給付的額度」，其次是了解是否提供「扶助金」，最後確認是否有「豁免保費」，依此來逐步建構未來樂齡生活的第一步。
凱基證券提供專業保險顧問服務，建議投資人先了解自己的需求及能力，選購適合的保險商品，定期檢視保單並在預算內填補保障缺口，以確保投資在足夠的保障上。凱基證券全方位的理財服務，除國內外股票、基金，也提供保險等各式商品，能為投資人客製化最合適的資產配置。
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