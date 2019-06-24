凱基證券保險規劃 助客戶享受樂齡生活

2019-06-24 13:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



依據內政部統計，台灣已成為世界衛生組織定義的「高齡社會」，凱基證券表示，隨著高齡化、少子化及家庭趨向小型化等人口結構的改變，投資人應儘早開始退休理財規劃，並且運用保險商品建立醫療等相關保障，為自己及家人規劃一個無後顧之憂的生活。

凱基證券的理財專員具有合格的保險專業執照，並定期接受各項保險商品的專業訓練，可協助投資人依其需求打造穩健的理財規劃。

面對高齡社會帶來的人口老化與少子化等衝擊，長期照護議題變得更加刻不容緩。尤其是退休後收入減少，且隨著年齡增加可能使得醫療照護費用增加，更是額外的經濟壓力。凱基證券建議，投資人可透過投保失能險、長照險以移轉未來的風險。

其中，失能險的失能定義明確、保障範圍較廣，可以做為長照基礎保障的首要選擇。市面上保險商品眾多，建議在挑選時可參考三要點：

首先，衡量「1~11級失能給付的額度」，其次是了解是否提供「扶助金」，最後確認是否有「豁免保費」，依此來逐步建構未來樂齡生活的第一步。