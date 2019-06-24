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長榮招新空服員取代罷工者？交部回應了

能源怎轉型近6成民眾不知 最難忍以這2項為代價

專家：G20高峰會在即 人民幣將陷量縮盤整

2019-06-24 12:14經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋24日發表人民幣市場周評指出，上周中美雙方再度搭起溝通橋樑，同時聯準會決議的鴿派言論，進一步提升市場的風險偏好，亦削減了人民幣匯率短期大幅貶值的壓力。短期縱使人民幣匯率走勢有所突破，但中美貿易戰後續仍充滿不確定性，不可排除再度加徵關稅的可能。

展望後市，人民幣目前快速反彈的匯價暫時為本周G20(20國集團)會晤預留波動空間，推估只要中美雙方願意重啟協商機制，對人民幣匯市都將是一大利多。

施力瑋指出，上周在兩大重要事件的激勵下，人民幣匯率大幅走強。首先，中美雙方元首以電話確認G20將進行會晤，隨市場緊張情緒消散，人民幣匯價跟著跳脫先前幾周的窄幅波動區間。

其次，周四全球關注的聯準會決議〝鴿〞聲嘹亮，大幅推升後續降息的可能，弱勢美元再度提振人民幣，單日離岸匯率走強近500點，一度漲超6.85元兌1美元關鍵價位。最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線升值約673點，收在6.8618元，升值幅度0.92%。

在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線升值約555點，收在6.8700元，升值幅度0.80%。

另外，大陸銀保監會主席郭樹清於上周五再度提出匯價短期波動屬正常現象，長期看總體經濟面仍決定人民幣不可能持續貶值。於此時監管層再度信心喊話，顯見政策走向仍將以穩定匯率為基調。

利率市場方面，面對即將迎來的半年末緊縮因素，上周人行持續投放跨月資金，促使各期限價格大幅走跌。其中最能代表市場短期流動性的隔夜質押式回購利率更一度下探1.10%，創近四年新低，顯見市場之寬鬆。

而在公開市場操作上，上周一實施第二次定向降準，釋放資金約人民幣1,000億元；隨後到期的MLF(中期借貸便利)也增量續作，以維護半年末流動性平穩。同時為對沖稅期、政府債券發行繳款等因素的影響，人行再度重啟跨月的14天逆回購，累計單周淨投放3,250億元。

整體來看，資金面壓力已明顯趨緩，短率仍有下行壓力，預估本週流動性仍將維持寬鬆態勢。受境內利率走低帶動影響，境外人民幣利率全線回落，CNH Hibor(香港銀行間人民幣拆放利率)月內短率雖價格波動不大，但有鑑於人民幣匯率走強，提振市場信心，資金供給面也較先前充裕許多。

（美聯社）
（美聯社）
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