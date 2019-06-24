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蔡政府推能源轉型三年 最新民調：近6成民眾不知方向

新台幣開盤 升值3.5分

2019-06-24 09:29經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（24）日早盤以31.115元兌1美元，升值3.5分開出。

新台幣上周升值3.8角，周五收在31.15元兌1美元；本周新台幣是否有機會挑戰30字頭價位 ，除了美國聯準會（Fed）釋出偏鴿派看法，預期降息心態讓美元持續走弱，月底出口商拋匯，以及熱錢是否持續匯入，都有助於推升新台幣繼續走升；但月底G20峰會登場，以及川習會面是否能如預期的順利，則都左右匯市動向。

新台幣美國聯準會熱錢
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