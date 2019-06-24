林昌興：美元弱勢走 油金強勢彈

2019-06-24 08:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳彥甫 ╱即時報導



期貨分析師林昌興表示，因為聯準會（Fed）下半年度準備開始降息的循環，因此，市場資金開始撤離美元往保值的商品靠攏，除了原油跌深反彈之外，黃金這個與美元反向的商品也在上周創下的短線新高。

外資現在的手法就是兩邊都買，除了本周對原油兩倍槓桿的加碼油賣轉買往上操作外，對於黃金ETF（00635U）也開始加碼，對於黃金期貨或是黃金存摺覺得門檻太高的投資朋友，也可以考慮目前一張兩萬多塊的黃金ETF。

雖然沒有槓桿但是外資已經連續買超兩周，短線不追高但有拉回可以用資產多角化的方式來布局。