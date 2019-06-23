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降息預期及地緣政治風險 黃金漲破1400美元關卡

2019-06-23 06:05聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

全球三大央行美國聯準會（FED）、歐洲央行（ECB）及英國央行接連釋出鴿派訊息，美元指數及美債殖利率大幅下滑，加上美伊衝突升溫，提升了避險需求，黃金衝破每英兩1400美元大關，創2013年9月、近6年以來新高。

元大S&P黃金ETF研究團隊提醒，自5月28日至6月20日，黃金期貨指數漲幅高達8.92%，短線金價漲幅已高，建議投資人以回檔分批布局為宜。

歐洲央行總裁德拉吉在歐洲央行年會表示，若經濟情勢進一步惡化，ECB將宣布更多的刺激措施，可降息，調整通膨預期，且資產購買計畫仍有相當大的空間。英國央行貨幣政策委員會也暗示，準備加碼振興措施。

美國聯邦公開市場委員會 （FOMC）會後聲明將貨幣政策態度從保持耐心轉變為酌情採取行動，令市場對未來降息的預期升溫。雖然聯準會官員對於未來利率看法分歧，但是金融市場卻是一面倒看好利率調降，市場預期FOMC會議於7月31日降息一碼機率高達100%，9月18日會議二度降息的機率達90%。

元大S&P黃金ETF研究團隊表示，多國央行陸續啟動降息行動，美十年期公債殖利率應聲跌破2%，持有黃金的機會成本降低，諭示了金價未來寬廣的空間。

根據世界黃金協會統計，全球央行第一季淨買入黃金規模創6年來新高，與去年同期相比成長68%，顯示全球經濟不確定性上升，也推動央行投入買黃金避險的行列。

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