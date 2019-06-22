10年期公債標售得標利率0.69％ 逼近三年前歷史低點

2019-06-22 09:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



全球央行吹起降息風，吹響債市多頭號角，中央銀行昨（21）日標售10年期公債300億元，得標利率跌至0.69%，為近三年新低，相當逼近2016年9月7日的歷史低點0.686%。

券商主管指出，10年券標售結果優於預期，顯示買盤補券需求非常強勁。

央行統計顯示，昨日10年券標售，銀行得標57.84%，保險拿下5.83%，票券5.33%，證券奪下31%，其中不少是銀行與小型壽險委託代標。

交易員說：「得標利率在0.7%以下，就是標得不錯，因為0.7%算是一個比較重要的心理關卡。」

10年債標售優於預期，反應債市的主要買盤，包括銀行、壽險業對債券的需求仍高，即使利率低於0.7%，仍大手筆加碼。

展望台債後市，資深交易員認為，雖然後市仍偏多，但10年期公債殖利率下跌的空間已經非常有限，要謹慎留意追價風險，「目前還是偏多看待，但不要期待有大行情」。

對於央行昨日理監事會議，債券主管有兩項解讀。

首先，「央行降息門檻很高」，除非經濟成長轉負，或金融市場有劇烈下跌情況，央行才可能啟動降息，在此之前，台灣都不會跟進美國調降利率。

其次，央行總裁楊金龍會中提及，貨幣政策基調維持適度寬鬆，但寬鬆未必只有價格，也可以從量著手，意即未來公開市場操作，會成為央行很重要的貨幣政策工具。

但是，央行若要透過公開市場操作，調控市場資金存量，會有一個問題，那就是貨幣市場資金的鬆緊，很容易受到匯市的影響。

舉例而言，熱錢5月大匯出，使貨幣市場資金緊俏，但同一時間，新台幣匯率因資金外流而重貶，央行為維持匯率穩定而進場阻貶，操作方向為賣出外匯、收回新台幣，此舉卻讓貨幣市場流動性更為短缺，央行執行公開市場操作時，釋出資金的量必須加倍，才能達到成效。