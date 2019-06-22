親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

一周匯市展望 新台幣仍有力挑戰重返「30」

2019-06-22 01:04經濟日報 記者陳美君╱即時報導

【記者陳美君╱台北報導】美國聯準會釋出降息訊號，國際美元疲軟，新台幣對美元匯率連三升，上周五升值2.5分，收在31.15元，續創逾一個月新高，累計一周升值3.8角，升幅為1.22％。

熱錢上周蜂擁入台，加上金融業海外投資需求的美元買盤進場以及央行進場調節等多股力道，匯市上周五爆出21.455億美元大量。

展望本周，匯銀主管說，若熱錢持續匯入，新台幣匯率仍有挑戰31元整數大關、重返「30」字頭的機會，預估短期內，震盪區間為30.9~31.2元。

新台幣台幣匯率熱錢
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

台企銀輔導中小企創新轉型世代傳承巡迴列車 正式啟動

2019-06-22 00:02

期貨夜盤占比 衝75％新高

2019-06-21 23:52

保險業買ETN 金管會開放

2019-06-21 23:43

金管會火速放寬金融業投資ETN 盼活絡市場

2019-06-21 23:43

川習會下週登場 新台幣估再陷區間盤整

2019-06-21 18:49

新台幣匯率連三升 升值2.5分收31.15元

2019-06-21 16:29

高雄智慧科技創新園區 已進駐20家提供近百個工作機會

2019-06-21 15:57

台幣挑戰30字頭 暑假出國換匯好時機

2019-06-21 14:37

一銀股東會 廖燦昌談貿易戰示警4產業

2019-06-21 14:30

新婚女性 最愛這5種保單

2019-06-21 14:03

出國度蜜月 記得保足額海外旅平險

2019-06-21 14:03

台幣三日內狂升5角快衝一波 專家提醒不可不知換匯技巧

2019-06-21 13:27

這家銀行超佛心！今年加薪6.67％ 生三胎補助10萬元

2019-06-21 11:09

30元快了！新台幣盤中成功挑戰31元關卡

2019-06-21 10:29

超商代收費用 將可刷卡支付

2019-06-21 03:23

小額終老險 准買第二張

2019-06-21 03:23

民眾股市樂觀指數 大跌

2019-06-21 03:23

產業企金商機 逾1,600億

2019-06-21 03:23

沃旭聯貸利率 敲定地板價

2019-06-21 03:23

金管會將引導錢進公建、長照

2019-06-21 03:23

壽險匯損趨緩 降至829億

2019-06-21 03:23

台幣連2日狂升 央行沒「阻升不阻貶」

2019-06-21 00:31

央行戰熱錢 台幣爆巨量

2019-06-21 00:09

超商更萬能！金管會開放7類款項可在超商刷卡支付

2019-06-20 21:29

張兆順專訪（一）／兆豐金三年改革 重返榮耀

2019-06-17 01:22

張兆順專訪（二）／最佳救援投手 化解危機

2019-06-17 01:20

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

認定空服員工會非法罷工 長榮航空求償每天3400萬元

2019-06-21 16:35

長榮罷工 蘇揆：如有必要國防部出動軍機協助

2019-06-21 11:05

最新發展╱長榮台北、桃園下午3點半提告空服員工會

2019-06-21 14:48

不斷更新／手上有機票嗎？長榮空服員罷工 取消班機名單整理

2019-06-21 10:10

出奇招！ 萊爾富首創大型物品回收、清運家具服務

2019-06-21 12:18

長榮、華航罷工都遇到 女主播嘆：消費者被當俎上肉？

2019-06-21 07:47

罷工衝擊擴大 長榮22日取消112航班、6月29日前不接受新訂位

2019-06-21 18:29

台幣三日內狂升5角快衝一波 專家提醒不可不知換匯技巧

2019-06-21 13:27

長榮空服罷工若持續至29日 工會：交由會員討論退場機制

2019-06-21 18:23

長榮資方要求退糾察線？勞資抗議現場一度爆衝突

2019-06-21 10:46

空服罷工影響 逾三成七長榮航班取消

2019-06-21 09:56

長榮航今日停飛71航班 最少影響營收3億元

2019-06-21 08:39

你支持或反對長榮罷工？老天鵝投票：72％網友挺她們

2019-06-21 16:15

這家銀行超佛心！今年加薪6.67％ 生三胎補助10萬元

2019-06-21 11:09

影／長榮轉機旅客塞爆櫃台 排隊約100公尺

2019-06-21 08:22

長榮過勞航班每月飛時破百 空服員累出滿身病

2019-06-21 11:05

長榮明運能剩37％「嚴峻的一天」林佳龍明早出面說明

2019-06-21 19:49

白癡公主？一個空姐的告白：被「勞基法」強暴 春節、颱風天都沒雙倍薪資

2019-06-21 16:33

長榮空服罷工》為何勞資都難妥協，還恐變持久戰？其實秘密藏在航班裡

2019-06-21 12:08

長榮空服員罷工 29日前取消670航班

2019-06-21 22:36

影／長榮航空波音787-10夢幻客機首架 低調交機

2019-06-21 17:33

長榮罷工17小時 靜坐空姐撐陽傘苦撐

2019-06-21 09:41

罷工十天起跳？長榮空服員靜坐輪班表曝光

2019-06-21 13:58

長榮前一晚公布取消航班 旅行社：簽轉實在來不及

2019-06-21 10:03

超商代收費用 將可刷卡支付

2019-06-21 03:23

新聞幕後／長榮空服罷工後 一位旅客的悲涼心聲

2019-06-21 16:32

30元快了！新台幣盤中成功挑戰31元關卡

2019-06-21 10:29

下周出國高峰遇罷工 其他航空業者自身難保

2019-06-21 12:12

長榮資方質疑空服員罷工糾察線 勞動部：合法

2019-06-21 11:27

空軍支援疏運長榮？不是全無可能 但機率很低

2019-06-21 17:23

被強逼幫外籍男如廁 空姐郭芷嫣現身：我是小小導火線

2019-06-21 18:26

長榮罷工抗議市府 鄭文燦：罷工是手段，要爭取最大權利

2019-06-21 11:09

影／長榮罷工 陸客一夜未睡從桃機到高雄找回家班機

2019-06-21 08:08

旅客若遇長榮罷工滯留東京 民宿業者暖心神救援

2019-06-21 12:13

影／勞董訴求不屬調解事項 長榮總座孫嘉明：將提告訴

2019-06-21 12:41

飯店總經理嗆罷工空服員自私 「沒考慮到別人」

2019-06-21 11:47

反制罷工！ 長榮下午3:30地方法院告工會

2019-06-21 14:42

長榮空服員罷工靜坐遭告妨礙自由？工會：合法沒在怕

2019-06-21 17:58

米堤飯店總經理嗆長榮工會 要政府硬起責任來

2019-06-21 20:06

小額終老險 准買第二張

2019-06-21 03:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top