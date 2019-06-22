親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

全球降息風 債券大利多 10年期公債標售結果優於預期

2019-06-22 01:00經濟日報 記者陳美君╱即時報導

【記者陳美君╱台北報導】全球央行吹起降息風，吹響債市多頭號角，中央銀行昨（21）日標售10年期公債300億元，得標利率跌至0.69%，為近三年新低，相當逼近2016年9月7日的歷史低點0.686%。券商主管指出，10年券標售結果優於預期，顯示買盤補券需求非常強勁。

央行統計顯示，昨日10年券標售，銀行得標57.84%，保險拿下5.83%，票券5.33%，證券奪下31%，其中不少是銀行與小型壽險委託代標。

「得標利率在0.7%以下，就是標得不錯，因為0.7%算是一個比較重要的心理關卡」，交易員說。

10年債標售優於預期，反應債市的主要買盤，包括銀行、壽險業對債券的需求仍高，即使利率低於0.7%，仍大手筆加碼。

展望台債後市，資深交易員認為，雖然後市仍偏多，但10年期公債殖利率下跌的空間已經非常有限，要謹慎留意追價風險，「目前還是偏多看待，但不要期待有大行情」。

對於央行理監事會議，債券主管有兩項解讀。

首先，「央行降息門檻很高」，除非經濟成長轉負，或金融市場有劇烈下跌情況，央行才可能啟動降息，在此之前，台灣都不會跟進美國調降利率。

其次，央行總裁楊金龍會中提及，貨幣政策基調維持適度寬鬆，但寬鬆未必只有價格，也可以從量著手，意即未來公開市場操作，會成為央行很重要的貨幣政策工具。

但是，央行若要透過公開市場操作，調控市場資金存量，會有一個問題，那就是貨幣市場資金的鬆緊，很容易受到匯市的影響。

舉例而言，熱錢5月大匯出，使貨幣市場資金緊俏，但同一時間，新台幣匯率因資金外流而重貶，央行為維持匯率穩定而進場阻貶，操作方向為賣出外匯、收回新台幣，此舉卻讓貨幣市場流動性更為短缺，央行執行公開市場操作時，釋出資金的量必須加倍，才能達到成效。

央行新台幣降息
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

台企銀輔導中小企創新轉型世代傳承巡迴列車 正式啟動

2019-06-22 00:02

期貨夜盤占比 衝75％新高

2019-06-21 23:52

保險業買ETN 金管會開放

2019-06-21 23:43

金管會火速放寬金融業投資ETN 盼活絡市場

2019-06-21 23:43

川習會下週登場 新台幣估再陷區間盤整

2019-06-21 18:49

新台幣匯率連三升 升值2.5分收31.15元

2019-06-21 16:29

高雄智慧科技創新園區 已進駐20家提供近百個工作機會

2019-06-21 15:57

台幣挑戰30字頭 暑假出國換匯好時機

2019-06-21 14:37

一銀股東會 廖燦昌談貿易戰示警4產業

2019-06-21 14:30

新婚女性 最愛這5種保單

2019-06-21 14:03

出國度蜜月 記得保足額海外旅平險

2019-06-21 14:03

台幣三日內狂升5角快衝一波 專家提醒不可不知換匯技巧

2019-06-21 13:27

這家銀行超佛心！今年加薪6.67％ 生三胎補助10萬元

2019-06-21 11:09

30元快了！新台幣盤中成功挑戰31元關卡

2019-06-21 10:29

超商代收費用 將可刷卡支付

2019-06-21 03:23

小額終老險 准買第二張

2019-06-21 03:23

民眾股市樂觀指數 大跌

2019-06-21 03:23

產業企金商機 逾1,600億

2019-06-21 03:23

沃旭聯貸利率 敲定地板價

2019-06-21 03:23

金管會將引導錢進公建、長照

2019-06-21 03:23

壽險匯損趨緩 降至829億

2019-06-21 03:23

台幣連2日狂升 央行沒「阻升不阻貶」

2019-06-21 00:31

央行戰熱錢 台幣爆巨量

2019-06-21 00:09

超商更萬能！金管會開放7類款項可在超商刷卡支付

2019-06-20 21:29

張兆順專訪（一）／兆豐金三年改革 重返榮耀

2019-06-17 01:22

張兆順專訪（二）／最佳救援投手 化解危機

2019-06-17 01:20

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

認定空服員工會非法罷工 長榮航空求償每天3400萬元

2019-06-21 16:35

長榮罷工 蘇揆：如有必要國防部出動軍機協助

2019-06-21 11:05

最新發展╱長榮台北、桃園下午3點半提告空服員工會

2019-06-21 14:48

不斷更新／手上有機票嗎？長榮空服員罷工 取消班機名單整理

2019-06-21 10:10

出奇招！ 萊爾富首創大型物品回收、清運家具服務

2019-06-21 12:18

長榮、華航罷工都遇到 女主播嘆：消費者被當俎上肉？

2019-06-21 07:47

罷工衝擊擴大 長榮22日取消112航班、6月29日前不接受新訂位

2019-06-21 18:29

台幣三日內狂升5角快衝一波 專家提醒不可不知換匯技巧

2019-06-21 13:27

長榮空服罷工若持續至29日 工會：交由會員討論退場機制

2019-06-21 18:23

長榮資方要求退糾察線？勞資抗議現場一度爆衝突

2019-06-21 10:46

空服罷工影響 逾三成七長榮航班取消

2019-06-21 09:56

長榮航今日停飛71航班 最少影響營收3億元

2019-06-21 08:39

你支持或反對長榮罷工？老天鵝投票：72％網友挺她們

2019-06-21 16:15

這家銀行超佛心！今年加薪6.67％ 生三胎補助10萬元

2019-06-21 11:09

影／長榮轉機旅客塞爆櫃台 排隊約100公尺

2019-06-21 08:22

長榮過勞航班每月飛時破百 空服員累出滿身病

2019-06-21 11:05

長榮明運能剩37％「嚴峻的一天」林佳龍明早出面說明

2019-06-21 19:49

白癡公主？一個空姐的告白：被「勞基法」強暴 春節、颱風天都沒雙倍薪資

2019-06-21 16:33

長榮空服罷工》為何勞資都難妥協，還恐變持久戰？其實秘密藏在航班裡

2019-06-21 12:08

長榮空服員罷工 29日前取消670航班

2019-06-21 22:36

影／長榮航空波音787-10夢幻客機首架 低調交機

2019-06-21 17:33

長榮罷工17小時 靜坐空姐撐陽傘苦撐

2019-06-21 09:41

罷工十天起跳？長榮空服員靜坐輪班表曝光

2019-06-21 13:58

長榮前一晚公布取消航班 旅行社：簽轉實在來不及

2019-06-21 10:03

超商代收費用 將可刷卡支付

2019-06-21 03:23

新聞幕後／長榮空服罷工後 一位旅客的悲涼心聲

2019-06-21 16:32

30元快了！新台幣盤中成功挑戰31元關卡

2019-06-21 10:29

下周出國高峰遇罷工 其他航空業者自身難保

2019-06-21 12:12

長榮資方質疑空服員罷工糾察線 勞動部：合法

2019-06-21 11:27

空軍支援疏運長榮？不是全無可能 但機率很低

2019-06-21 17:23

被強逼幫外籍男如廁 空姐郭芷嫣現身：我是小小導火線

2019-06-21 18:26

長榮罷工抗議市府 鄭文燦：罷工是手段，要爭取最大權利

2019-06-21 11:09

影／長榮罷工 陸客一夜未睡從桃機到高雄找回家班機

2019-06-21 08:08

旅客若遇長榮罷工滯留東京 民宿業者暖心神救援

2019-06-21 12:13

影／勞董訴求不屬調解事項 長榮總座孫嘉明：將提告訴

2019-06-21 12:41

飯店總經理嗆罷工空服員自私 「沒考慮到別人」

2019-06-21 11:47

反制罷工！ 長榮下午3:30地方法院告工會

2019-06-21 14:42

長榮空服員罷工靜坐遭告妨礙自由？工會：合法沒在怕

2019-06-21 17:58

米堤飯店總經理嗆長榮工會 要政府硬起責任來

2019-06-21 20:06

小額終老險 准買第二張

2019-06-21 03:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top