新台幣匯率連三升 升值2.5分收31.15元

2019-06-21 16:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



熱錢持續匯入，新台幣匯率連三升，但最高價僅在31元止步，未能重返「30」字頭。新台幣匯率今（21）日升值2.5分，收在31.15元，為5月15日以來，逾1個月新高，台北外匯經紀公司成交量14.45億美元。

「新台幣匯率升到了31元，大家就自動踩煞車了」，匯銀主管說，因為，不樂見市場過於傾斜的央行今日進場調節，避免新台幣匯率升勢失控，眼見老大都進場了，市場自然也不敢繼續造次、拚命丟美元。

儘管外資持續流入，新台幣匯率盤中最多升值1.75角，但因人民幣匯率回貶，加上央行進場調節，以及壽險、油款、投信等美元買盤一同進場，新台幣匯率收盤時升值金額縮至2.5分，收在31.15元。

展望下周，匯銀主管表示，若熱錢持續匯入，新台幣匯率還是有挑戰31元整數大關、重返「30」字頭的機會，「下周是月底，出口商有拋匯需求，新台幣匯率會有比較大的升值壓力」，短期內震盪區間預估為30.9~31.2元。

匯銀主管也表示，以海外無本金交割遠期外匯（NDF）報價而言，海外法人押寶，新台幣匯率一周內會升破31元整數、來到30.99元，「美中貿易戰在G20前，大家都比較樂觀，對股市與匯市的表現也偏向正面」。