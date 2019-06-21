高雄智慧科技創新園區 已進駐20家提供近百個工作機會

2019-06-21 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府建置的「高雄智慧科技創新園區（簡稱KO-IN智高點）」今天熱鬧開張，市長韓國瑜到場揭幕，宣布市府將攜手產業界、學術研究機構以及新創團隊，全力衝刺發展高雄的數位經濟，打造高雄成為「智慧之都」。

韓國瑜說，扶植南臺灣智慧科技產業，打造適合青年創業與就業的環境，市府選擇以「人工智慧(AI)」、「物聯網(IoT)」、「區塊鏈（BlockChain）」以及「金融科技（Fintech）」等四大主軸建立「KO-IN智高點」，與行政院金管會合作籌設金融科技專區，提供金融創新監理門診、金融數據開放API與沙盒實驗數據分享平台等專業服務，讓進駐的新創企業可獲得全方位的資源協助。

「KO-IN智高點」占地2層樓約900坪，提供15間8至14坪的獨立辦公室（每坪每月定價1800元，進駐第一、二、三年分別享有6折、7折、8折優惠）及86席共創空間座位（固定席每月3000元、非固定席每月1800元），從籌備期間開始，全國各地智慧科技新創業者即紛紛申請進駐。

另外，為鼓勵產業人才匯集，開幕當天市府同步與高雄科技大學合作舉辦「第二屆高雄盃程式交易競賽」，招募資訊應用與金融投資的跨域人才，冠軍除可抱走3萬元獎金外，並可以優惠價格進駐「KO-IN智高點」，讓年輕人更容易實現創業夢想。