沃旭離岸風電融資 公股全到齊、考量有三要素

2019-06-21 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



丹麥沃旭能源「大彰化離岸風電計畫」5年期250億元聯貸案，昨（20）日拍板定案，值得一提的是，公股銀原先只有台銀願意參貸，但因沃旭為全球離岸風電龍頭，加上丹麥母公司全額擔保，使得八大公股銀行都加入參貸。

第一金控今（21）日舉辦股東常會，有小股東質疑，貸款給沃旭的風險。第一銀總經理鄭美玲說，沃旭有三大原因，一、丹麥母公司全額作保，二、有提出一定比率的自有資金，三、該案只有5年期貸款，風險可控，而且除了公股銀以外，也有民營銀行加入。

「大彰化離岸風電計畫」5年期250億元聯貸案，除台銀、國泰世華銀與法國巴黎銀行三家共同主辦外，還有12家國銀熱烈參貸，創下台灣首次八家公股銀行全數參與離岸風電融資案紀錄。

據悉，此次公股銀行加入參貸，有二個原因，一、此案並非專案融資，徵取母公司沃旭丹麥為連帶保證人，且沃旭丹麥信用評等狀況良好。

二、沃旭丹麥為首之沃旭集團是全球離岸風力發電產業之領導廠商，目前全球市佔率第一，已於全球25個離岸風電場完成安裝約1,300台風機，總裝置容量為5.6GW，目前正在施工中的四個專案，總容量為4.3 GW，待111年全數完工後裝置容量將達9.9GW，達全球運營及在建風電容量之30%，資歷經驗豐富。

未來公股銀評估離岸風電承貸，有三大主要條件和考量。一、離岸風電開發商必須財、資力佳，信用評等狀況良好；二、因離岸風電開發涉及環境、天候、興建、營運、法律及保險等甚為複雜，未來離岸風電專案融資將審慎評估，必須有完整盡職調查報告；三、自有資金比重不能太低：因離岸風電開發金額甚鉅，開發商自有資金比重不能太低，才能展現對離岸風電開發之信心。