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一家之主怎麼挑保單？專家：首選美元保單

2019-06-21 12:05經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

青壯年族群正值打拚事業的黃金階段，不少人同時身兼家庭經濟要角，又懷抱著為人父母培育子女的殷切盼望，像這樣肩負經濟重擔的夾心族，在既有的收入一方面想累積子女出國深造的教育基金，另一方面又想挪出資金為自己增加保障、累積財富。

元大人壽21日建議，可透過美元利率變動型增額終身壽險的規劃，不但為一家之主打造了完善保障，還能逐步累積子女教育基金，作為資產配置的核心組合，穩健照顧一家人。

根據金管會統計，2019年第1季美元保單新契約保費收入達43.02億美元，由於美元是全球主流貨幣，因此無論在保障規劃及資產配置上，美元保單相當受到國人青睞。

面對大環境的不確定性，元大人壽建議，在資產規劃上可考慮多幣別配置，分散單一貨幣波動的風險。

以國人最愛的美元保單而言，元大人壽美億達美元利率變動型增額終身壽險，採美元收付，有6年、8年、10年、12年、20年5種繳費年期，當年度保險金額」繳費期間每年以保險金額的10%單利遞增，繳費期滿後每年以前一年度之當年度保險金額按2.5％複利遞增至保險年齡110歲，且有機會因宣告利率享有增值回饋分享金。

該保單更具豁免保險費機制，保戶若因疾病或傷害致成保單條款約定之第二級至第八級失能，經醫院診斷確定失能之翌日即可豁免之後各到期日應繳之保險費，且契約繼續有效，保障不中斷。

以40歲林先生，投保元大人壽美億達美元利率變動型增額終身壽險為例，保險金額15萬美元，繳費20年期，假設當年度宣告利率均為3.7%維持不變，選擇增額繳清方式，累積增值回饋分享金，折扣前年繳保費2萬0,955美元，享3%高保費折扣，選擇自動轉帳再享有1%保費折扣，折扣後年繳保費2萬0,115美元，若首年遇身故或完全失能事故發生則享有16萬5,000美元保障，保障倍數高達八倍。

元大人壽秉持一貫讓商品回歸保險保障本質的經營理念，推出的元大人壽美億達美元利率變動型增額終身壽險，正是長年期的保障型商品，無論運用在規劃退休、子女教育基金，或青壯年運用時間複利效果來累積資產，都是很好的規劃。

元大人壽不忘提醒民眾，投保外幣保單時應將自身需求、財務狀況納入整體考量，並注意匯兌風險。

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