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蘇貞昌稱派軍機幫長榮 李正皓：真正唬爛王

兵分兩路！長榮台北、桃園下午3點半提告空服員工會

出國度蜜月 記得保足額海外旅平險

2019-06-21 14:03聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

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當上6月新娘後，緊接著要出國度蜜月，國人海外急難救助事件數量十年間成長2.3倍，去年達6571件，甜蜜出遊前記得投保旅遊平安險及醫療險。

不論是要到歐洲浪漫之旅，去南半球紐澳避暑，還是到日本購物，康健人壽建議規畫海外旅遊保障時，有三大眉角要注意，包括「加強海外意外與醫療保障」、「保額要充足」、「留意保障空窗期」。

台灣有全民健康保險作為後盾，醫療費用較國外低廉許多，在國外醫療造成鉅額費用例子時有所聞，倘遇急診、住院或手術，動輒耗費數十萬甚至上百萬，健保無法全額核退，出國旅遊時不妨另外加購海外旅行平安保險補足缺口。

康健人壽總經理邵駿崴建議，可檢視是否涵蓋海外突發疾病門診、住院、急診等實支實付理賠，及意外導致身故、失能等保障，否則若因意外事故受傷或遇突發疾病，很可能面臨無法償付鉅額醫療費用的窘況，造成家庭重大財務負擔。

多數旅平險的海外突發疾病及意外醫療限額設定為主約身故保額的10%，歐美日等地醫療費用高昂，建議到這些地方旅遊時，身故保額至少要選擇新台幣1000萬元，以拉高海外醫療保障額度。

透過信用卡刷卡支付機票全額或八成以上團費，發卡銀行通常會贈送旅行平安險，但多數僅保障搭乘大眾運輸工具時所發生的事故傷害，並未涵蓋旅行其他期間發生的意外或疾病狀況，出遊前仍有加強海外旅平險保障的必要，以避免保障出現空窗期。

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