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鴻海接班人選揭曉！劉揚偉扛下鴻海集團董事長大位

家裡養了很凶的大狗？一看阿嬤手中照片都傻了...

這家銀行超佛心！今年加薪6.67% 生三胎補助10萬元

2019-06-21 11:09經濟日報 記者陳美君╱即時報導

被外界視為「幸福企業」的合作金庫銀行，在董事長雷仲達上任後更加重視員工福利，連續兩年替員工加薪，且加薪幅度一年比一年高。

合庫銀提供資料顯示，去年參照政府公教人員調薪幅度，全行8,000多名員工平均加薪3%，再加上年度晉級加薪2.84%，總加薪平均幅度達5.84%。

去年加薪幅度已經很傲人，董事長雷仲達今年再加碼，除加發0.3個月盈餘成長獎金（換算加薪幅度約1.34%）外，再次啟動加薪計畫，自第2季辦理調薪，平均加薪幅度達4.53%，且基層員工加更多，可達6.67%，以鼓舞員工士氣。

雷仲達今（21）日在股東會後受訪時指出，明年1月1日起，合庫將實施員工持股信託，員工每月提撥1,000元，銀行端也相對提撥1,000元，亦具有加薪效果（換算加薪幅度約0.82%），希望能為員工增加更多福利，吸引更多優秀人才加入。

除此之外，為改善少子化問題，雷仲達也大幅加碼員工生育補助，原本每生1胎補助1萬元，現在第1胎補助6萬元，第2胎8萬元，第3胎以上補助10萬元。

令人稱羨的員工福利制度，吸引大量新血希望能加入合庫銀；雷仲達表示，今年合庫二度召募人才，農曆春節後首次招募260人，報名人數達2,500餘人，畢業季二度召募時，開出420名職缺，竟吸引5,400名人報考，為近年來委託金融研訓院辦理對外徵試報名人數的新高紀錄。

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