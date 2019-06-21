30元快了！新台幣盤中成功挑戰31元關卡

相關新聞
小額終老險 准買第二張2019-06-21 03:23
民眾股市樂觀指數 大跌2019-06-21 03:23
產業企金商機 逾1,600億2019-06-21 03:23
沃旭聯貸利率 敲定地板價2019-06-21 03:23
金管會將引導錢進公建、長照2019-06-21 03:23
壽險匯損趨緩 降至829億2019-06-21 03:23
台幣連2日狂升 央行沒「阻升不阻貶」2019-06-21 00:31
央行戰熱錢 台幣爆巨量2019-06-21 00:09
超商更萬能！金管會開放7類款項可在超商刷卡支付2019-06-20 21:29
熱錢來了 新台幣匯率一度大漲2.68角2019-06-20 16:45
新台幣升1.75角收31.175元 匯銀：最快明天重返「30」2019-06-20 16:11
聯準會利率不變 台幣盤中大漲2.57角2019-06-20 14:42
離岸風電沃旭融資250億元 8公股行庫到齊聯貸2019-06-20 14:25
離岸風電250億聯貸八大公股扛了 台銀說明原因2019-06-20 11:39
張兆順專訪（一）／兆豐金三年改革 重返榮耀2019-06-17 01:22
張兆順專訪（二）／最佳救援投手 化解危機2019-06-17 01:20
名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步2019-06-07 01:32
中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見2019-03-25 20:48
熱門文章
整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路2019-06-20 22:55
影／長榮勞資協商破裂 工會宣布16:00啟動罷工2019-06-20 14:09
長榮航空勞資協商破局 工會宣布16時正式罷工2019-06-20 14:12
長榮空服員罷工影響擴大 明後天取消86航班2019-06-20 21:27
長榮空服突宣布4點罷工 旅行公會怒：完全沒緩衝太惡劣2019-06-20 14:37
新聞幕後／長榮空服1.5小時前的突襲罷工 倒楣是旅客2019-06-20 15:00
長榮航罷工首日停飛22航班 延誤6小時以上補償250美金2019-06-20 18:00
長榮空服員投書：沈默的力量請妳覺醒2019-06-20 16:31
要搭機看這裡！長榮空服罷工砍香港、曼谷、巴黎16航班2019-06-20 16:15
長榮「突襲罷工」！旅行社急提醒：航班正式取消前 團員還是要集合2019-06-20 15:35
新台幣升1.75角收31.175元 匯銀：最快明天重返「30」2019-06-20 16:11
長榮空服員罷工 分組輪班「埋鍋造飯」長期奮戰2019-06-20 23:14
林佳龍確定提前返台 長榮空服罷工交部四點應變計畫2019-06-20 15:12
長榮空服罷工不便險怎麼賠？ 產險公司：注意三大點2019-06-20 16:25
長榮罷工打亂出國旅程！ 旅客必知的「5項旅行社應變政策」2019-06-20 20:24
長榮、華航罷工都遇到 女主播嘆：消費者被當俎上肉？2019-06-21 07:47
長榮罷工今影響3600人 明影響班次晚上10點公布2019-06-20 20:11
反制罷工 長榮獎勵空服出勤一次最多發兩萬元獎金2019-06-20 17:26
長榮空服員突襲罷工 周五取消71航班2019-06-21 00:06
新聞分析／一場兩邊準備好的罷工 旅客最輸2019-06-21 00:50
出遊遇長榮罷工怎麼辦？ 專家教旅客這麼做拆解危機2019-06-20 18:31
經濟解析／長榮突襲式罷工 其實工會早有準備2019-06-20 20:54
高鐵獲利創13年新高 拆解三大關鍵數字揭真相2019-06-20 20:25
影／郭台銘跪母展孝道 讓張忠謀夫人震驚又感動2019-06-20 17:36
影／長榮轉機旅客塞爆櫃台 排隊約100公尺2019-06-21 08:22
長榮空服罷工 航班取消、延誤理賠注意事項看這裡2019-06-20 16:10
離岸風電250億聯貸八大公股扛了 台銀說明原因2019-06-20 11:39
影／長榮空姐北上參加罷工 反遭抗議2019-06-20 20:14
空服工會預告16時罷工 民航局估今影響33架次2019-06-20 15:19
逾千名長榮空服員 徹夜輪班靜坐直到罷工結束2019-06-20 20:53
長榮空服員罷工 工會嗆：罷工沒有時限2019-06-20 18:53
空服員罷工 小港機場旅客：長榮不應像現在這般2019-06-20 18:42
影／長榮空服工會宣布罷工松機旅客：連廣播都沒有2019-06-20 15:54
日支費禁搭便車 長榮推薦律師指「手心手背都是肉」2019-06-20 14:05
長榮空服員突襲式罷工 旅行商業同業公會強烈譴責2019-06-20 15:11
長榮航空：今日共36航班僅可飛14班2019-06-20 17:17
長榮空服員罷工高呼「勞勞相挺」 公司：回去機場2019-06-20 17:20
空服員工會桃園徹夜靜坐 繳證施壓長榮2019-06-20 21:17
長榮總座為罷工鞠躬道歉 但堅拒禁搭便車條款2019-06-20 17:02
長榮空姐南崁罷工掀對峙 工會收護照證件長期罷工2019-06-20 22:16
留言