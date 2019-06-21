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新加坡軍隊進化史！小國的夾縫求生戰略

30元快了！新台幣盤中成功挑戰31元關卡

2019-06-21 10:29經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（21）日早盤延續昨日強勁走勢，以31.100元兌1美元，升值7.5分開出之後，持續向上攻堅，並在10時鐘不到，就成功挑戰31元整數關卡。

美國聯準會（Fed）雖然沒有採取調整利率措施，但暗示將會降息，美元持續走弱，由於人民幣今日持續升值，帶動亞幣跟著走升。

匯銀人士指出，台股今日持續大漲，外資也繼續匯入，加上出口商拋匯下，新台幣今日早盤走勢仍強勁，盤中一度觸及31元整數關卡，勁揚1.75角，今天是否會見到30字頭，值得關注。

新台幣美國聯準會台股
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