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長榮空服罷工影響大 連日本在內明後天取消這48航班

超商更萬能！金管會開放7類款項可在超商刷卡支付

2019-06-20 21:29聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

考量國人慣常於便利商店進行日常生活消費及代繳費用，為提升民眾使用信用卡支付之便利性並兼顧洗錢防制風險，金管會開放便利商店業或超級市場業可接受民眾以信用卡支付7類受委託代收之款項。

為提供民眾更多元之支付管道、擴大電子化支付交易應用場域，金管會已於107年11月29日就超商受委託代收款項中，收款對象較為明確、性質相對單純、較無洗錢風險與消費爭議的政府規費、稅捐及公用事業服務費等，開放民眾得以信用卡支付。

金管會表示，政府及公用事業服務費用以外的委託代收款項，涉及信用卡收單機構遵循洗錢防制及信用卡管理規範等議題，因此參酌銀行公會研議的意見，開放民眾於超商得以信用卡支付7類超商受委託代收款項。

首先是代收費用類，包括公私立學校學雜費、瓦斯費、有線電視費、電信費、大樓管理費、外勞仲介費等6類。第二是網路購物貨到付款類，包括收單機構基於洗錢防制及風險控管等考量，以委託代收款業者直接販售商品予買家之型態為限，且每筆代收金額上限為新台幣 5千元。

為保障信用卡持卡人權益，金管會表示，持卡人以信用卡進行前開代收款項的交易時，若發生相關爭議或交易糾紛，發卡機構應依「信用卡定型化契約範本」第13條規定協助持卡人解決。

金管會表示，現行民眾繳費管道眾多，除可至超商以現金或信用卡支付外，也可採約定自動扣繳、ATM轉帳或網路刷卡支付等方式，民眾得依自身需求，選擇適合之繳費管道。

信用卡洗錢防制金管會
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