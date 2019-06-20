展現社會價值 中信文教SROI評價佳

2019-06-20 18:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



資誠聯合會計師事務所今（20）日與中信文教基金會發布社會投資報酬率報告書，報告內容透過對學生與社區的問卷及訪談，計算出中信文教基金會所籌辦的「LOVE&ARTS夢想+圓夢工程」所產生的社會價值良好，每投入新台幣1元的資源，可產生新台幣4.18元的社會價值。

社會投資報酬指標（Social Return on Investment, SROI）用於衡量企業在社會責任活動中為社會、環境及經濟所創造的價值。資誠表示，該事務所為台灣首家具有國際認證SROI執業師資格之專業輔導機構，也是為台灣導入SROI制度的領導者。

為了評估社會影響力，SROI由利害關係人角度出發，以界定範疇、辨識成果、證明成果並賦予價值、建立影響、計算價值、影響力應用及揭露等六大步驟，協助企業及公益團體盤點產品或公益專案對社會產生的影響價值。

此次接受評估的第二屆「LOVE&ARTS夢想+圓夢工程」與台東東河國小、布拉瑞揚舞團合作，報告也針對參與學生、學校、當地社區、合作舞團及舞者所產生的改變進行問卷及訪談，進而盤點此專案所產生的社會價值。

問卷的結果發現，有89%學生有人際關係的增進、82%的學生獲得藝文素養的提升、78%的學生因此拓展人生視野並增加自我認同；100%的舞者都在參與過程中獲得滿足感、增加對舞蹈教育工作的熱忱及職業發展潛能的激發，更因此增加與在地社區的連結；學校及舞團也獲得籌辦藝文課程的經驗與信心；演出的觀眾更因此紓解生活壓力、增加在地文化認同、提升藝文素養。綜合計算其SROI價值，發現每投入新台幣1元的資源在「LOVE&ARTS夢想+圓夢工程」，可產生新台幣4.18元的社會價值。

資誠會計師李宜樺表示，中信文教基金會長期投入台灣藝文教育的發展，為台灣藝文及教育界所帶來的正面啟發與推進有目共睹，基金會更進一步導入SROI方法學，仔細聆聽當地師生的聲音，以此作為借鏡，確保所投入的資源能被最有效的利用，期待更多企業或公益團體也能發揮同樣負責與追求卓越的精神，活用SROI來檢視專案目標、追蹤成果、持續優化，為社會創造更多美好的影響力。