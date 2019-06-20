熱錢來了 新台幣匯率一度大漲2.68角

2019-06-20 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美國聯準會公布最新利率決策，維持利率不變，但在聲明當中暗示為降息做準備，市場預期最快7月降息，熱錢也重回新興市場。新台幣對美元匯率連2天強升，今天更一度漲至31.082元，大漲2.68角，最後收在31.175元，強升1.75角。

在外資大量匯入，出口商恐慌性拋匯，加上央行出手「管秩序」之下，今天台北外匯市場爆出大量，成交達金額19.1億美元，創近10年單日最大量。

新台幣兌美元今天開盤價為31.260元，最高31.082元、最低31.260元。

相較於新台幣飆升，台股表現相對偏淡，僅靠電子股撐起一片天，加權股價指數終場上漲9.67點、漲幅0.09%、收在10785.01點、成交值新台幣1265.62億元，指數本周連續第4個交易日收紅，保留挑戰10800點的空間。

美國FOMC會後釋出鴿派訊息，本次聯準會（Fed）會後聲明除了移除「耐心」等字眼外，也表示已正在準備工具以支持經濟維持成長，也顯示降息大門已稍稍開啟。

其次，美國總統川普與中國國家主席習近平將於下周G20峰會時，一併舉行「川習會」，美中貿易戰有望出現轉機，激勵亞幣走強，連帶的新台幣也有了上漲動能。