親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮航空罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

壽險財務槓桿50倍？ 公會澄清：只有17倍

2019-06-20 16:36經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

媒體報導「IFRS 17 風暴，惠譽穆迪示警－台壽險業烏雲罩頂」，表示台灣壽險財務黑洞大，是全球第四亞洲第一高風險，壽險公會今（20）日表示，台灣整體壽險業之財務槓桿狀況，遠低於報導所說的50倍，壽險業承擔匯率風險的能力也已大幅改善。

壽險公會表示，在2018年Q4時因國際金融市場劇烈波動，使帳上有價證券投資普遍受到一定程度評價下跌壓力，致使業界財務槓桿上升至22倍。然2019年Q1因國際氣氛佳，金融市場回穩，業界財務槓桿已下降至17倍，並非媒體報導所說50倍。

施行IFRS17雖然預定利率大於4%的高利率保單，可能具有增資壓力，但近期銷售之低利率保單具有正向貢獻，可釋放準備金，壽險公會表示，兩者的影響應該併同考量評估。

針對匯率風險部分，壽險公會表示，今年初主管機關調整外匯價格變動準備機制，當外匯避險成本較高時，調整強制提存比率由50%至60%，協助壽險業提高外匯風險管理的彈性及降低避險成本。

雖然今年USD/TWD傳統避險工具（CS）成本仍高，但壽險公司透過適度調整避險策略，再加上1月至5月台幣貶值2.78%，推估將使得整體避險成本可望降至1.35%以下，若不含外匯價格變動準備金的提存，整體避險成本更將低於0.7%，分別較2018全年的1.49%及1.37%明顯改善。

且預估今年前五月全業界外匯價格變動準備金提存將超過450億，至5月為止外匯價格變動準備金累積餘額可望突破1000億以上，續創歷史新高，此部分可提供業者未來因應匯率風險擁有更加殷實的後盾。

壽險業外匯匯價
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

新台幣升1.75角收31.175元 匯銀：最快明天重返「30」

2019-06-20 16:11

聯準會利率不變 台幣盤中大漲2.57角

2019-06-20 14:42

離岸風電沃旭融資250億元 8公股行庫到齊聯貸

2019-06-20 14:25

離岸風電250億聯貸八大公股扛了 台銀說明原因

2019-06-20 11:39

貿易戰傷台商 銀行控管風險

2019-06-20 00:58

隔拆利率飆 央行動向聚焦

2019-06-20 00:20

遠銀拚併購 募百億銀彈

2019-06-20 00:20

程淑芬：台灣需要的不是降息

2019-06-20 00:20

台商回流…經濟保2主力

2019-06-20 00:20

金控放款 香港提呆率低

2019-06-20 00:19

授信開曼群島 Q1增一倍

2019-06-20 00:19

遠銀多管齊下 抓住大戶年輕客

2019-06-20 00:19

熱錢回流 股匯雙飆

2019-06-20 00:08

川習會下周登場激勵市場信心 台北股匯市齊揚

2019-06-19 20:08

新創平台瞄準加密貨幣投資趨勢 結合量化交易模式

2019-06-19 19:25

臺銀發售日本櫻花套幣 主題為罕見的紅手毬櫻

2019-06-19 17:40

搶攻哈日族 台銀推出2019年櫻花-紅手毬櫻套幣

2019-06-19 16:46

徐旭東：很多銀行來談合併 遠銀有很好的條件

2019-06-19 14:41

市場看好川習會 台幣盤中揚逾1角

2019-06-19 14:39

國泰金投資長：台灣不須降息 現在坐在金山銀山上喊窮

2019-06-19 13:55

張兆順專訪（一）／兆豐金三年改革 重返榮耀

2019-06-17 01:22

張兆順專訪（二）／最佳救援投手 化解危機

2019-06-17 01:20

名家觀點／FinTech資安機制 要跟上腳步

2019-06-07 01:32

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

飛特立航空董事長楊宿智 在美墜機身亡

2019-06-19 21:03

影／長榮勞資協商破裂 工會宣布16:00啟動罷工

2019-06-20 14:09

昔為普悠瑪翻覆下台 吳宏謀接任中華郵政董事長

2019-06-19 18:26

長榮航空勞資協商破局 工會宣布16時正式罷工

2019-06-20 14:12

長榮勞資今協商若破局 學者估「這天罷工」衝擊最大

2019-06-20 09:42

長榮空服突宣布4點罷工 旅行公會怒：完全沒緩衝太惡劣

2019-06-20 14:37

新聞幕後／長榮空服1.5小時前的突襲罷工 倒楣是旅客

2019-06-20 15:00

長榮「突襲罷工」！旅行社急提醒：航班正式取消前 團員還是要集合

2019-06-20 15:35

要搭機看這裡！長榮空服罷工砍香港、曼谷、巴黎16航班

2019-06-20 16:15

林佳龍確定提前返台 長榮空服罷工交部四點應變計畫

2019-06-20 15:12

長榮承諾遇罷工即公布補償標準 旅行業者：我們倒楣

2019-06-20 10:16

政院核定公股高層人事 鄭永春接華南永昌證董座

2019-06-19 21:46

空服工會預告16時罷工 民航局估今影響33架次

2019-06-20 15:19

新台幣強彈 盤中升值2角

2019-06-20 09:20

長榮空服員突襲式罷工 旅行商業同業公會強烈譴責

2019-06-20 15:11

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-20 17:26

三星將推Note 10 台系鏈趕工

2019-06-20 01:05

長榮勞資下午協商 工會不樂觀：開直播如同看兩方表演

2019-06-20 09:30

長榮罷工 旅行社緊急盤點受影響人數

2019-06-20 15:07

蘋果在陸產能 擬撤出三成

2019-06-20 01:14

家樂福總座王俊超：今年下半年會很辛苦

2019-06-19 18:32

日支費禁搭便車 長榮推薦律師指「手心手背都是肉」

2019-06-20 14:05

熱錢回流 股匯雙飆

2019-06-20 00:08

影／長榮空服工會宣布罷工松機旅客：連廣播都沒有

2019-06-20 15:54

長榮空服罷工 航班取消、延誤理賠注意事項看這裡

2019-06-20 16:10

離岸風電250億聯貸八大公股扛了 台銀說明原因

2019-06-20 11:39

長榮允提高飛安獎金 但工會堅持禁搭便車

2019-06-20 15:12

豔陽高照 太陽能發電一度貢獻171萬瓩

2019-06-19 18:58

3.5GHz上限設100MHz 業界：5G競標會很激烈

2019-06-19 22:33

長榮航空罷工 高雄機場今3國際航班479人可能受影響

2019-06-20 15:16

蘋果擬撤部分在陸產能 衝擊蘋板iPhone產量

2019-06-20 01:13

長榮空服員無預警罷工 旅行社天下大亂

2019-06-20 16:40

長榮空服預告4時罷工 工會：兩年來資方對案一模一樣

2019-06-20 15:00

台開打造「養生旅居」概念飯店 找來法國宜必思合作

2019-06-19 19:22

遠銀拚併購 募百億銀彈

2019-06-20 00:20

沃旭能源250億元融資拍板 利率為「地板價」1.7％

2019-06-20 11:33

長榮航空罷工 立榮台中機場航班影響程度要看明天

2019-06-20 15:57

長榮空姐罷工山雨欲來 工會：下午4時起停止航班服務

2019-06-20 15:38

長榮空服罷工 接下來各方有什麼動作…

2019-06-20 15:59

貿易戰傷台商 銀行控管風險

2019-06-20 00:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top