壽險財務槓桿50倍？ 公會澄清：只有17倍

2019-06-20 16:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



媒體報導「IFRS 17 風暴，惠譽穆迪示警－台壽險業烏雲罩頂」，表示台灣壽險財務黑洞大，是全球第四亞洲第一高風險，壽險公會今（20）日表示，台灣整體壽險業之財務槓桿狀況，遠低於報導所說的50倍，壽險業承擔匯率風險的能力也已大幅改善。

壽險公會表示，在2018年Q4時因國際金融市場劇烈波動，使帳上有價證券投資普遍受到一定程度評價下跌壓力，致使業界財務槓桿上升至22倍。然2019年Q1因國際氣氛佳，金融市場回穩，業界財務槓桿已下降至17倍，並非媒體報導所說50倍。

施行IFRS17雖然預定利率大於4%的高利率保單，可能具有增資壓力，但近期銷售之低利率保單具有正向貢獻，可釋放準備金，壽險公會表示，兩者的影響應該併同考量評估。

針對匯率風險部分，壽險公會表示，今年初主管機關調整外匯價格變動準備機制，當外匯避險成本較高時，調整強制提存比率由50%至60%，協助壽險業提高外匯風險管理的彈性及降低避險成本。

雖然今年USD/TWD傳統避險工具（CS）成本仍高，但壽險公司透過適度調整避險策略，再加上1月至5月台幣貶值2.78%，推估將使得整體避險成本可望降至1.35%以下，若不含外匯價格變動準備金的提存，整體避險成本更將低於0.7%，分別較2018全年的1.49%及1.37%明顯改善。

且預估今年前五月全業界外匯價格變動準備金提存將超過450億，至5月為止外匯價格變動準備金累積餘額可望突破1000億以上，續創歷史新高，此部分可提供業者未來因應匯率風險擁有更加殷實的後盾。