新台幣升1.75角收31.175元 匯銀：最快明天重返「30」

2019-06-20 16:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）釋出降息「鴿」派訊息，美元指數下挫，亞洲貨幣全面挺升，台北匯市今（20）日爆量走升，新台幣兌美元匯率早盤一度爆升逾2角，中央銀行尾盤進場調節，終場升值金額降至1.75角，收31.175元，為5月17日以來、逾一個月高點，台北外匯經紀公司成交量19.10億美元。

Fed如市場預期維持利率不變，但在政策聲明中刪除對利率保持「耐心」的措詞，暗示今年稍晚可能降息，市場解讀在Fed鴿派抬頭下，即使未降息也離降息不遠，亞幣今日走強，新台幣早盤以31.26元，升值9分開出，盤中升值力道強勁，一度強升2.68角，最高升抵31.082元。

資深匯銀主管說，熱錢匯入力道強勁，目前海外無本金交割遠期外匯（NDF）報價已全面漲破31元，顯示新台幣匯率最快明天就會測試31元整數大關、並很有機會重返「30」字頭。

證交所資料顯示，台股今天小漲9.67點，收在10785.01點，成交值新台幣1,265.62億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣113.22億元。其中，自營商買超36.15億元，投信買超5.29億元，外資及陸資買超71.78億元。

匯銀主管表示，美國降息可望創造資金行情，新台幣匯率震盪區間上移，先觀察31元整數大關是否守得住。