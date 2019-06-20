金融股激發市場熱情 滬指大漲逼近3000點大關

2019-06-20 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



A股20日三大股指全線收漲，大金融類股爆發帶動個股普漲，市場成交量明顯放大，股指呈現強勢單邊上揚，滬指時隔一個半月後，離3,000點大關僅一步之遙。

截至收盤，滬指收報2,987.12點，漲幅2.38%；深成指收報9,134.96點，漲幅2.34%；創業板指收報1,498.01點，漲幅1.91%。兩市交投活躍，成交額達人民幣6,029.3億元，較前一交易日大幅放量，重回6,000億元以上水準。

盤面上，A股個股現普漲態勢，市場情緒提振。截至收盤，3,066檔個股上漲，68檔個股漲停，483檔個股下跌，15檔個股跌停。今天頗受關注的伊利股份漲2.74%，收報人民幣32.62元；港股上市的蒙牛乳業現跌0.33%，報港幣30.5元。

20日盤面上一個明顯現象是金融股全面走強，擴大A股本周以來的漲幅。對此，有市場人士認為，由於目前A股整體估值水準較低，長期來看，當下是A股績優藍籌股較好的投資配置時間點。

延續本周以來淨流入態勢，20日北上資金加倉勁頭足，外資淨流入人民幣59.37億元。統計顯示，近七個交易日，外資淨買入居前的股票主要是貴州茅台、海螺水泥、五糧液、中國平安、工商銀行、招商銀行、萬科等。截至20日，外資6月累計淨流入已達人民幣378.57億元。

對於A股近日表現，部分機構人士認為A股做多窗口已經打開；另一部分機構人士預計，後續週邊因素還可能反覆，組合仍需保有彈性。