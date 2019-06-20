台灣壽險業烏雲罩頂？壽險公會發五大重點說明

2019-06-20 16:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



壽險公會今（20）日發布說明稿，指出壽險業承擔匯率風險的能力已經大幅改善，目前前5月全業界外匯價格變動準備金提存將超過450億元，至5月為止，外匯價格變動準備金累積餘額更可望突破1,000億元以上、續創歷史新高。

壽險公會並針對「IFRS 17 風暴、惠譽穆迪示警」市場疑慮，指出金管會已經要求壽險業接軌IFRS17準備， 且利差缺口並非外界所猜想，澄清「壽險業資產規模由3.5兆增加到27.5兆元，利差需要填補的準備金為天文數字」的言論。

壽險公會今日說明稿有五大重點：

1. 台灣整體壽險業財務槓桿狀況，遠低於報導所說的50倍。即便是去年第4季因國際金融市場劇烈波動，使帳上有價證券投資普遍受到一定程度評價下跌壓力，致使業界財務槓桿上升至22倍。

但2019第1季因國際氣氛佳，金融市場回穩，業界財務槓桿已下降至17倍，皆非報導所云之50倍。

況近期壽險業陸續提出充實資本規劃，包含發行具資本工具及現金增資，皆有助改善整體產業財務槓桿數值。

2. 施行IFRS17雖然高利率保單(預定利率大於4%)可能具有增資壓力，但近期銷售之低利率保單具有正向貢獻，可釋放準備金，兩者之影響應該併同考量評估。

壽險公會認為，檢視花旗採用預估方法係以利差狀況估計資金短缺現象，不同於IFRS 17以負債現金流量採用現時利率折現之概念，且亦未考量預定利率小於4%之新契約貢獻度，似有失公允。

壽險公會認為，如果以整體負債平均成本計算，投資報酬率足以支應整體負債平均成本，並無資金短缺現象，反而存在利差益。

再者，檢視某金控所預估數值，推測該金控僅採用壽險公司之資產規模進行簡估，無反映各家商品結構不同之差異，所預估之增資金額具明顯偏誤，較無參考性。況，準備金評估尚有費用與死亡率等經驗率問題，若以老公司之費差益與死差益觀之，準備金反而會有下降之空間，綜合評估財務影響如何尚難論斷。

3.針對國際信評機構惠譽及穆迪，指出惠譽(Fitch)肯定近期主管機關對於壽險業之一連串政策措施；穆迪(Moodys)認為實施IFRS 17不影響對保險業基本經濟實質之評等判斷

4.針對壽險業資產規模增加到27.5兆元，利差需要填補準備金為天文數字等言論，壽險公會指出，壽險公司亦積極銷售較低利率新契約，增加其利差益之貢獻，期間已長達18年成效顯著，近5年大型公司之保險負債成本已下降50bps以上。

且未來採用IFRS 17後，高利率及低利率保單之影響可互抵。財務報表表達之準備金其中有很多關鍵因子。

5.金管會已經積極要求壽險業準備，例如準備金公允價值之試算提存、將過去負債項下之特別準備提存於特別盈餘公積項下、於淨值下提存特別盈餘公積之監理措施等，以供未來接軌IFRS17穩定財務所需。近期更要求壽險業者強化資本結構，並陸續已有多家公司提出強化之規劃報局，

6.壽險業承擔匯率風險的能力已大幅改善。至5月為止外匯價格變動準備金累積餘額可望突破1,000億以上，續創歷史新高，且目前避險成本將可望下降至1.35％，假設不含外匯價格變動準備金的提存，整體避險成本更可望降低於0.7％。