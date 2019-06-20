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離岸風電沃旭融資250億元 8公股行庫到齊聯貸

2019-06-20 14:25聯合報 記者張語羚╱即時報導

全球離岸風電龍頭沃旭能源今宣布，由15家國內外銀行聯貸為期5年、總金額新台幣250億元的綠色循環融資案，為「大彰化離岸風電計畫」提供新台幣資金，與本地金融產業攜手為台灣創造乾淨能源邁出重要里程碑。

沃旭指出，此項綠色循環融資案由沃旭能源母公司Ørsted A／S擔保，吸引了15家國內外銀行加入，其中台灣8家官股銀行全數參貸，這也是台灣官股銀行首度為離岸風電計畫提供融資。公股行庫之外，沃旭集合法國巴黎銀行、國泰世華銀行、玉山商業銀行、台新商業銀行、中國信託商業銀行、凱基商業銀行、德意志銀行等7家私人銀行共同聯貸。

台灣銀行副總經理林麗婈說，250億元的循環聯貸案，將由台銀、法國巴黎銀行、國泰世華銀行各貸30億元，其餘才分給其他12家銀行，利率地板價是1.7%。沃旭也預告，將在今年底在台發行以新台幣計價的綠色債券，不過具體細節仍須等待準備好後才對外公布。

沃旭能源金融與風險管理資深副總裁Allan B. Andersen表示，很高興這次聯貸案能獲得15家銀行大力支持，特別是台灣官股銀行的加入更別具意義，也很自豪在台灣的第一項綠色循環融資案也是符合沃旭能源「Green Finance Framework」國際標準，充分落實沃旭所有財務融資都能符合這項綠色融資架構的目標。

沃旭能源在台灣投資大彰化離岸風場的資金將來自於沃旭集團自有資本，結合自台灣本地金融機構和債券市場取得新台幣融資，並由母公司Ørsted A／S提供全額擔保，比例將是大彰化離岸風場所需資本支出的50%。

沃旭能源今與包含國內8家公股行庫在內，共15家國內外銀行，簽署為期5年、250億...
沃旭能源今與包含國內8家公股行庫在內，共15家國內外銀行，簽署為期5年、250億元的綠色循環融資案。記者張語羚／攝影
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