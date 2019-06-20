離岸風電沃旭融資250億元 8公股行庫到齊聯貸

2019-06-20 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



全球離岸風電龍頭沃旭能源今宣布，由15家國內外銀行聯貸為期5年、總金額新台幣250億元的綠色循環融資案，為「大彰化離岸風電計畫」提供新台幣資金，與本地金融產業攜手為台灣創造乾淨能源邁出重要里程碑。

沃旭指出，此項綠色循環融資案由沃旭能源母公司Ørsted A／S擔保，吸引了15家國內外銀行加入，其中台灣8家官股銀行全數參貸，這也是台灣官股銀行首度為離岸風電計畫提供融資。公股行庫之外，沃旭集合法國巴黎銀行、國泰世華銀行、玉山商業銀行、台新商業銀行、中國信託商業銀行、凱基商業銀行、德意志銀行等7家私人銀行共同聯貸。

台灣銀行副總經理林麗婈說，250億元的循環聯貸案，將由台銀、法國巴黎銀行、國泰世華銀行各貸30億元，其餘才分給其他12家銀行，利率地板價是1.7%。沃旭也預告，將在今年底在台發行以新台幣計價的綠色債券，不過具體細節仍須等待準備好後才對外公布。

沃旭能源金融與風險管理資深副總裁Allan B. Andersen表示，很高興這次聯貸案能獲得15家銀行大力支持，特別是台灣官股銀行的加入更別具意義，也很自豪在台灣的第一項綠色循環融資案也是符合沃旭能源「Green Finance Framework」國際標準，充分落實沃旭所有財務融資都能符合這項綠色融資架構的目標。