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富邦證攜富邦悍將 G!POP流行音樂節重磅回歸

2019-06-20 11:37經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

去年9月震撼新莊體育館的「G!POP流行音樂節」不負眾望再次登場！將於7月6~ 7日邀請球迷一同入場觀賽，近距離與歌手同歡，針對喜愛音樂的球迷們，富邦證券特別舉辦「富邦帶你一起證悍球場」回饋球迷活動。

即日起至6月28日止，只要填寫報名表並達成以下任務，即可獲得相對應好禮；這次除了要抽出10組主場賽事內野雙人球票外，再加碼抽出球員版限量球衣，持內野票券進場的觀眾們，還可獲得主辦單位精心籌備的G!POP演唱會限定手燈，於賽後與金曲歌手們互動同歡，2019年就等這一波！

「Are U Ready？富邦帶你一起證悍球場」活動總共有三個任務，任務一（悍迷新戶禮）：線上開戶享LINE Points百點，再抽「G!POP流行音樂節」7月7日雙人門票乙組（價值1,100元）；任務二（悍迷成交禮）：線上開戶後任一筆台股交易，即可獲得7-Eleven超商200元商品卡；任務三（悍迷首次定期定額滿額禮)

 ：首次投資定期定額ETF滿額（3,000元），免抽即送7-Eleven超商200元商品卡（限量3,000份），再抽富邦悍將終極限量球員版球衣乙件。

為持續拓展年輕族群踏入投資理財的第一步，富邦證券再度結合富邦悍將運動元素，創下異業結盟的重要里程碑，讓球迷藉由自己的興趣來入門富邦證券廣泛的金融服務，進而認識理財悍將（理財機器人）的優勢，成就人生各階段的理想財務目標。

G!POP夏季音樂節現場，將舉辦「消暑冰棒抽好禮」及「理財悍將大樂透」等互動遊戲供球迷們踴躍參與，不僅有機會將球員實戰球衣、球帽通通帶回家，內野全區的觀眾還可索取G!POP演唱會手燈，近距離與歌手互動。

富邦悍將7-Eleven演唱會
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