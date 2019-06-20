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沃旭能源250億元融資拍板 利率為「地板價」1.7％

2019-06-20 11:33經濟日報 記者陳美君╱即時報導

沃旭能源「大彰化離岸風電計畫」5年期250億元聯貸案，今（20）日拍板定案。台灣銀行主管指出，沃旭為全球離岸風電龍頭，加上由丹麥母公司全額擔保，銀行團評估風險很低，除台銀、國泰世華銀與法國巴黎銀行三家共同主辦外，還有12家國銀熱烈參貸，並創下台灣首次八家官股銀行，全數參與離岸風電融資案的紀錄。

沃旭今日上午宣布，與15家國內外銀行簽署5年期250億元聯貸案。

台銀主管透露，本案貸款利率為TAIBOR加碼55點，加碼後利率不到1.7%，因銀行間對於聯貸利率有不得低於1.7%的默契，因此，沃旭聯貸案的利率即為1.7%。

沃旭指出，接下來將著手籌備新台幣計價的綠色債券，預計今年底在台發行，但發行金額與細節並未透露。

沃旭能源在台灣投資大彰化離岸風場資金，將來自企業自有資本，及由母公司提供全額擔保向國內台灣銀行和債券市場取得新台幣融資，比率將是大彰化離岸風場所需資本支出的50％，沃旭以母公司擔保企業融資模式，為國銀和保險公司提供低風險投資離岸風電的機會。

沃旭指出，沃旭對大彰化離岸風場四個案件的總投資金額初步預估為3,800億元，目前已確定投資大彰化東南及西南兩個離岸風場，規模為1,650億元。

以50%自有資本、剩下50%融資計算，沃旭至少會透過聯貸、專案融資與發行綠色債券等方式，在台籌措逾800億元的資金。

離岸風電新台幣聯貸案
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